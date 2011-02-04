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HEMZEMİN GECİTTE KAZA: 3 ÖLÜ ANKARA/TİRE (A.A)

04 Şubat 2011 02:00

-HEMZEMİN GECİTTE KAZA: 3 ÖLÜ ANKARA/TİRE (A.A) - 03.02.2011 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Tire'de hemzemin geçitte meydana gelen kazada 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi. TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 19.00 sıralarında meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''İzmir-Tire seferini yapan ray otobüsü, Tire girişinde korumalı hemzemin geçitte bariyer kolları inik flaşör ve çan çalışır vaziyette iken işçi taşıyan bir minibüsün kapalı hemzemin geçide bariyer kollarını aniden kırarak girmesi sonucu hemzemin geçit kazası meydana gelmiştir. Olay mahallinde 3 kişi hayatını kaybetmiştir. 7 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.'' Kazada Ahmet Çilek (34), Mesut Acar (30) ve Leyla Dalarca'nın (42) öldüğü, Burak Dalarca (23), Saim Köse (37), Mustafa Birkiye (37), İbrahim Ayarca (40), Yusuf Acar (29), Tuğba Akçay (21) ve Ergun Gözeger'in (44) yaralandığı bildirildi.

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