Hemşiresinden Saddam'ın anılar

ABD ordusunun Victor adı verilen ve Saddam Hüseyin’e sekiz ay boyunca bakan Robert Ellis bu sürede yaşadıklarını kitaplaştırdı.



Bundan tam beş yıl önce Robert Ellis hayatı boyunca unutamayacağı bir görev aldı: Saddam Hüseyin’i canlı tutmak. 59 yaşındaki Ellis ABD ordusundaki görevi nedeniyle Irak’a gittiği zaman Victor adı verilen Saddam’ın sağlığından sorumlu olarak görevlendirildi.



Şu an emekli olmuş olan Ellis sekiz ay boyunca yaşadıklarını kitaplaştırdı. “Günde iki kere hücresine giderek Saddam’ın sağlığını kontrol ediyordum” diyen Ellis görevinin devrik liderin ABD’lilerin tutsağıyken kesinlikle ölmemesini sağlamak olarak anlatıyor.



Saddam’ın kan basıncını düşük, moralini yüksek tutmakla görevli olduğunu anlatan Ellis şimdi o günlerde yaşadıklarını “Victor’a Bakmak“ isimli kitabında anlatıyor. Birini kandırmanın hobisi olmadığını belirten Ellis geçmişe baktığında yaptığı işin ise buna benzediğini ifade ediyor.



Ellis, “Mutlu olması için uğraştığımız, sağlığının iyi olmasına çalıştığımız bir adamı sonra ölüme gönderdik” diyor.



Saddam Hüseyin 2006 Aralık’ının son günü kendi halkı tarafından suçlu bulunmuş ve idam edilmişti. Saddam’ın idam edilmesinde en büyük sebep Halepçe’de yaptığı katliam gösterilmişti.



Politika konuşmak yasak



Saddam ile politika konuşması yasaklanan Ellis devrik lider ile dostça muhabbet ettiğini belirtiyor. Saddam’ın neredeyse temizlik konusunda bir çılgını andırdığını ifade eden Ellis, “Hücresinin tertemiz olmasını isterdi. Su içtiği şişeye de ağzını asla değdirmezdi” diyor.



Her insanın iki farklı yüzü olduğunu anlatan Ellis, “Saddam okumayı ve çocukları severdi. Hergün yemeklerinden arttırdıklarıyla kuşları beslerdi. Ufak bir bahçesi vardı ve FBI’dan biri ona tohumlar verirdi bahçesine ekmesi için. Bana hayatı boyunca bir bahçeye bakmak istediğini söyledi” diyerek Saddam’ın pek de bilinmeyen yönlerini anlatıyor.



Ellis Saddam’ın karanlık yüzüne ise bir kez biraz yaklaşmış. Bir konuşmaları esnasında Saddam, “Değişik zamanlarda, zor kararlar almak durumda kaldım ama bunlardan eğlenmedim” demiş.



Son görüşme



Sekiz ayın sonunda başka bir kampa gönderilen Saddam’ı bir kez ziyaret etmiş Ellis. Karşılıklı oturarak Saddam’ın yemeğini paylaşmışlar. Bu sırada gardiyanlar Ellis’den gitmesini istemiş. “Elimi omzuna koyarak gitmem gerektiğini söyledim. Ona kendisine iyi bakmasını söylediğimde o da bana aynı dilekte bulundu” diyen Ellis bunun devrik lideri son görüşü olduğunu söylüyor.

