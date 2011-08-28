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Hemşiresi Türk'le evlenmiş

Kaddafi’nin bir zamanlar yanından ayırmadığı Ukraynalı hemşiresi Kolotnitskaya’nın Türk iş adamıyla evlendiği ortaya çıktı

28 Ağustos 2011 03:00



T24 - Devrik Libya lideri Muammer Kaddafi’nin bir zamanlar yanından ayırmadığı Ukraynalı hemşiresi Galina Kolotnitskaya’nın, geçtiğimiz Nisan ayında ülkesine döndükten kısa bir süre sonra Türkiye’ye geçerek, burada bir Türk iş adamıyla evlendiği ve Norveç’e gittiği iddia edildi.



Rus Komsomolskaya Pravda Gazetesi’nin haberine göre Kaddafi ile olan yakınlığı yüzünden ülkesinde huzur bulamayan Kolotnitskaya, Norveç’in başkenti Oslo’dan siyasi sığınma hakkı istedi.


Kolotnitskaya’nın ilk önce Türkiye’ye, ardından da Norveç’e gittiğini onunla yine Libya’da çalışmış olan hemşire arkadaşı Oksana Balinskaya anlattı. Galina’nın Türk kocasının ismi haberde açıklanmazken, sadece Kaddafi döneminde Libya’da başarılı işleri olan bir işadamı olduğu belirtildi.


Haberde Galina ile Türk kocasının Norveç basını tarafından aranmaya başlandığı, ancak izlerine rastlanamadığı da belirtildi. Kadının Oslo’da bulunamamasının büyük olasılıkla Norveç istihbaratının işi olduğu vurgulandı.



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