-HEMŞİRENİN TAKİBİ BEBEK ÖLÜMÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI KUŞADASI (A.A) - 23.09.2010 - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi'nde görevli bir ebe hemşirenin takibi, 12 gün önce doğan bir kız bebeğin anne ve babası tarafından ormana terk edilmesi sonucu öldüğünü ortaya çıkardı. Alınan bilgiye göre, Kuşadası Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi'nde görevli bir ebe hemşire, 12 Eylül tarihinde doğum kaydı bulunan 24 yaşındaki E.A adlı anneyi, evinde 3 kez ziyaret etmesine karşın bebeği bir türlü görememesi üzerine durumu önce Sağlık Grup Başkanı Şükrü Güngör'e, ardından da onun talimatıyla polise bildirdi. Ebe hemşirenin şikayeti üzerine, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne E.A ile nikahsız olarak birlikte yaşadığı bebeğin babası 55 yaşındaki T.S'nin ifadesine başvurdu. Nikahsız çift, sorgularında, kız çocuklarını doğduktan sonra ilçedeki ormanlık bir alanda ağaçların altına bıraktıklarını itiraf etti. Anne ve babanın ifadesi doğrultusunda ormanlık alana giden polis ekipleri, 12 gün önce doğan bebeğin cesediyle karşılaştı. Çift, bebek cesedinin bulunmasının ardından Kuşadası Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Bu arada polis, savcılığın talimatıyla olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.