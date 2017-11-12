Hemşirelik okuyan Ganalı hakem: Aval Mübarek Muhammed

Gana'dan Türkiye'ye okumak için gelen ve öğrenciliğin yanı sıra hakemlik yapan Aval Mübarek Muhammed, "İnşallah Türkiye'nin en sevdiği Ganalı hakem olurum. O yüzden Türkiye'de kalacağım." dedi.

Ülkesi Gana'dan 2013'te Türkiye'ye gelen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Muhammed, hakemliğe başlama sürecini ve hakemlik anılarını anlattı.

Ajansspor'da yer alan haberde, Muhammed, "Türkiye'deki Ganalı öğrenciler arasında Bolu'ya okumaya gelen ilk benim. Ganalı arkadaşlarım, Bolu şehrini bilmedikleri hatta ismini bile hiç duymadıkları için bu şehri onlara hep ben anlatıyordum. Bu yüzden arkadaşlarım bir süre sonra bana 'Bolu' demeye başladı. Artık hepsi gerçek ismim yerine bana Bolu diyor. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmeden önce Gana'da da top koşturduğunu ve futbola ilgisinin olduğunu dile getiren Muhammed, Türkiye'ye geldikten sonra da öğrenciliğin yanı sıra sürekli futbol oynadığı için bu esnada birkaç hakemle tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.

"Hakemler bana sürekli 'İlerde futbolu bırakmak ve spora devam etmek istiyorsan hakemliğe başvurabilirsin, o da güzel bir şey' diye tavsiyede bulunuyorlardı." diyen Muhammed, derslerinin yoğunluğu nedeniyle bir süre sonra aktif olarak futbol oynamayı bıraktığını ve bu yüzden hakemliği seçtiğini aktardı.

Ganalı Muhammed, hakemlik yapması için Türkiye Futbol Federasyon (TFF) tarafından Bolu'ya atandığını ve burada oynanan maçları yönettiğini belirterek, "Geçen seneden beri hakemlik yapmaya başladım. Yabancı olduğum için işlemlerim bayağı uzun sürdü fakat artık bütün işlemleri tamamladık." diye konuştu.

Hoca Türkçe biliyor mu?

Hakemlik yaparken kendisine ilginç gelen anları paylaşan Muhammed, "Yabancı olduğum için maçlara çıktığımda beni ilk defa görenler çok şaşırıyor. Özellikle oyuncular sıklıkla 'Hoca Türkçe biliyor mu, nasıl anlaşacağız?' diye soruyor." dedi.

Bugüne kadar maçları yönetirken hiçbir sıkıntı yaşamadığını, söylediği ifadeleri oyuncuların rahatlıkla anladığını anlatan Muhammed, "Sürekli Türkçe konuştuğumuz için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bazıları zaman zaman tepki gösterebiliyor fakat o da normal. Biliyorsunuz hakem olarak bir karar veriyorsunuz ve oyuncu her zaman memnun olmuyor ama sonuçta kararı kabul etmek zorunda." şeklinde konuştu.

Aval Mübarek Muhammed, özellikle yan hakem ya da ikinci hakem olarak görev yaptığında, taraftarların kendisi üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ifade ederek, "Maç yönetmeye geldiğim için onları dikkate almıyorum. O yüzden umurumda bile değil, işime odaklanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemliği severek yaptığını dile getiren Muhammed, şöyle devam etti:

"Taraftarlar arasında da beni seven çok kişi oluyor. Maç bittikten sonra benimle fotoğraf çektirmek için koşarak yanıma geliyorlar. Hatta 'Tanışabilir miyiz?' diyenler bile var. Bana tepki verenler, genelde maça ilk defa gelen taraftarlardan ya da ilk defa maç yapmaya gelen takımlardan oluyor."

‘’Türkiye’de olmaktan çok memnunum’’

Muhammed, üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'de kalmayı düşündüğünü belirterek, "İnşallah mezun olduktan sonra birkaç yıl Türkiye'de kalacağım. İleride Gana'ya dönsem bile burada aldığım eğitimle orada hakemliğe devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Türk taraftarın çok sevdiği eski İtalyan hakem Pierluigi Collina'yı örnek aldığını ve onun gibi olmak istediğini söyleyen Muhammed, "İnşallah Türkiye'nin en sevdiği Ganalı hakem olurum. O yüzden Türkiye'de kalacağım." açıklamasını yaptı.

Muhammed, eğitim için geldiği Türkiye'de kendi memleketindeymiş gibi hissettiğinin altını çizerek, "Bazıları dışarıdan Türkiye'yi kötü görüyor ama buraya gelince öyle olmadığını görüyorlar. Türkiye, güzel bir ülke. Burada olduğum için çok memnunum." diye konuştu.

Afrika’dan Türkiye’ye gelmek isteyen öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Muhammed, Türk insanının çok misafirperver olduğunu vurguladı.