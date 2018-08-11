Hemşireler Cerrahpaşa'dan neden ayrılıyor?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hemşirelerin üçte biri ya istifa etti ya da emekliliğini istedi. Birçok klinikte nitelikli sağlık hizmetlerinin verilmesinde zorluklar yaşanıyor. Sağlık Emekçileri Sendikası Aksaray Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Erol, hemşirelerin hastaneden neden ayrıldıklarını anlattı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Sağlık Emekçileri Sendikası Aksaray Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Erol, “Hemşireler görev tanımlarının dışında çalıştırılıyorlar. Bundan acil bir şekilde vazgeçilmeli" dedi.

Cerrahpaşa durum ne?

Hemşirelerin iş yükünün en yoğun olduğu hastanelerden biri olarak bilinen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yoğun bakımdaki yatak kapasitesi bu gelişme nedeniyle yarıya indi. Kliniklerde hasta bakma işlerinde de aksaklıklar yaşanıyor. Özellikle sözleşmeli çalışan birçok hemşire istifa ederek başka hastanelere gitmeyi tercih etti. Sağlık Emekçileri Sendikası Aksaray Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Erol, Cerrahpaşa’da sağlık hizmetlerinin çok zor koşullarda verildiğini anlatırken; “Örneğin yoğun bakımda 16 yatak çalışırken bu sayı 8 yatağa düştü. Yoğun bakımda ortak standardın üzerinde yatak açılmaz” ifadesini kullandı.

"Diğer kliniklerde bir düzenleme yok"

Peki yoğun bakım dışındaki diğer kliniklerde durum ne? Erol diğer kliniklerde de hemşirelere düşen iş yükü yoğunluğunun arttığını söyleyerek, “Diğer kliniklerde de bir düzenleme yok” diyor:

“Böyle bir düzenleme olmadığı için hasta yatışı yapılıyor. Hemşire sayısı düşük olmasına rağmen nöbetler yazılıyor. Böyle olunca da verilen sağlık hizmetlerinde zafiyet ortaya çıkıyor. Bir hemşirenin bakabileceği hasta sayısı belli. Hemşirelerden bunun iki katı hizmet verilmesi bekleniyor. Son dönemde baş hemşirelik tarafından ‘gündüz çalışanlar kendi işleri bittiği zaman başka yerlerde hizmet vermeli’ gibi literatürde olmayan iç genelgeler yayımlandı. Bu koşullar düzeltilmeli.”

Neler yapılmalı?

Peki hemşirelerin sorunu nasıl çözülür, nitelikli sağlık hizmetlerinin verilmesi için neler yapılmalı? Erol bu sorulara şöyle yanıt veriyor:

“Nitelikli sağlık hizmetlerinin verilmesi için bir hemşirenin bakması gereken hasta sayısı azaltılmalı. Personel açığı ivedi olarak giderilmeli. Eğer personel sayısı giderilemiyorsa hasta sayısının düşürülmesi gerekir. Hemşirelere görev tanımlarının dışında birçok iş yaptırılıyor. Bundan vazgeçilmeli. Örneğin tıbbi sekreterin yapması gereken otomasyon giriş işlemlerinin tıbbi sekreter tarafından yapılması gerekir. Buna benzer işler çok fazla. Bu sorunlar giderilirse bir nebze de olsa hemşireler daha iyi koşullarda çalışır.”