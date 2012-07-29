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Hemşireden Bakan Şahin'e: Hangi ülke vatandaşısınız?

'Yabancı vatandaşlar kan bağışında bulunmuyorlar mı?' diye soran Bakan Şahin'e kendisini tanımayan görevlinin 'Hangi ülke vatandaşısınız' diye sorması, gülüşmelere neden oldu

29 Temmuz 2012 17:44

Sakarya’da kan bağışında bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ''Yabancı vatandaşlar kan bağışında bulunmuyorlar mı?” diye sorduğu görevli ''Hangi ülke vatandaşısınız?'' diye yanıt verdi.
 
Sakarya Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen iftar programına katılan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, daha sonra tarihi Orhan Gazi Camisi'nde teravih namazını kıldı.

Camiden çıktıktan sonra beraberindekilerle birlikte bir işyerine girerek hurma yiyen Bakan Şahin, ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde açılan kitap stantlarını gezerek buradaki bazı kitapları satın aldı.

Stantların yanında kurulan Kızılay'ın kan bağışlarını kabul ettiği otobüse kan vermek için giden Şahin, kayıt yapan yetkililerin T.C. kimlik numarasını istemesi üzerine, yanında kimlik bulunmadığını söyledi.


'Hangi ülke vatandaşısınız?'


''Yabancı vatandaşlar kan bağışında bulunmuyorlar mı?'' diye soran Bakan Şahin'e kendisini tanımayan görevlinin ''Hangi ülke vatandaşısınız'' diye sorması, Bakan Şahin ve beraberindekilerin gülmesine neden oldu.

Sakarya Valisi Mustafa Büyük tarafından Kızılay görevlisine tanıttığı Bakan Şahin, daha sonra kayıt yapıp otobüsün içine girerek kan bağışında bulundu.

Kent Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerine de katılan Şahin, Erzurum, Samsun, Ordu ve diğer şehirlerin stantlarını gezerek buradaki yöresel yemeklerden tattı.

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