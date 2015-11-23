'Hemşire Partisi' bakanlığı harekete geçirdi; 81 ile yazı gönderildi

Antalya’da düzenlenen ‘Nurse Party' (Hemşire partisi) ve ‘Emergency Party’ (Acil durum partisi) için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü harekete geçti. 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda böyle bir konunun tespiti halinde ilgililerin uyarılarak yasal ve idare işlemlerin yapılması talimatı verildi.

DHA’dan Erol Akkır’ın haberine göre Antalya'da 14 Ağustos'ta düzenlenen 'Emergency Party'nin iptalini isteyen Türk Hemşireler Derneği (THD) Antalya Şube yöneticileri ile Antalya Sağlık Platformu bileşenleri, partinin düzenlendiği otel yetkililerini kınayıp, eğlencenin iptalini istedi, ancak hiçbir yanıt alınmadı.

“Cinsel nesne erotik öğe”

Bunun üzerine THD Antalya Şubesi, 14 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan parti için kulüp yöneticilerine kınama yazısı gönderdi. Hemşirelerin cinsel bir nesne, erotik bir öğe olarak gösterildiği, toplumu hemşireleri bu biçimde görmeye ya da düşünmeye ittiği belirtilerek konunun muhataplarına kınama yazısı gönderildi. Kınama yazısında, "Bu afişin kullanılması aynı zamanda toplumda kadına yönelik eşitsizliğin, cinsiyet ayrımının sürdürülmesine de katkı sunmaktadır. Çünkü yakın tarihe kadar hemşirelik yalnızca kadınların edindiği mesleklerden biri olarak görülmekteydi" denildi.

Sosyal medyada fotoğraflar paylaşıldı

Kulüp yetkilileri 'partiyi erteledik' demelerine karşın, aynı tarihte çekilen fotoğrafların sosyal medyada yer alması üzerine THD Antalya Şubesi ile Sağlık Platformu Bileşenleri Ekim 2015'te Sağlık Bakanlığı'na, hemşirelik mesleğinin adının bu tür etkinliklerde kullanılmaması için yaptırım uygulanması konusunda başvuruda bulundu.

Petek Dİnçöz posterleri yırtılmıştı

Petek Dinçöz'ün 'Doktor' şarkısına çektiği video klip de hemşirelerin cinsel öğe unsuru olarak kullanılması tepki toplamıştı. Kamu-Sen'den bazı kişiler Dinçöz'ün posterini yırtmıştı ve Dinçöz, kişilerden şikayetçi olmuştu.