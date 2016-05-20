Hemşire, ölü arkadaşıyla 2 hafta birlikte yaşadı!

Arjantin'de bir hemşirenin, yaklaşık 2 hafta boyunca ölen arkadaşının naaşıyla yaşadı. Hemşire, iki hafta boyunca birlikte yaşadığı ölü arkadaşı kötü koku yaymasın diye arkadaşını sabunlu suyla yıkadı.

Sputnik’in Arjantin basınından referans verdiği haberine göre, 10 yıldır Benito Ojeda adlı arkadaşına bakan hemşire Libertad Rondan, şans oyunları bileti satan arkadaşının ölmesi üzerine onu saklamaya karar verdi. Rondan, iki hafta boyunca birlikte yaşadığı ölü arkadaşı kötü koku yaymasın diye Ojeda'yı sabunlu suyla yıkadı.

Ancak hikaye, bir komşusu Ojeda'yı ziyaret etmek isteyince sona erdi. Gördükleri karşısından şaşkına dönen komşu, hemen acil servisi arayarak Ojeda'nın götürülmesini sağladı.

Polise ifade veren Rondan, Ojeda öldükten sonra arkadaşının akrabalarına haber verdiğini ancak 2 hafta boyunca kimseden bir tepki alamadığını öne sürdü.