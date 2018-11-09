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Hemşire odasından hırsızlık yaparken yakalandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, hastanede hemşire odasından hırsızlık yaparken yakalanan D

09 Kasım 2018 17:32

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, hastanede hemşire odasından hırsızlık yaparken yakalanan D.C. (28), gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Hastaneye gelen gelen D.C., hemşirelerin eşyalarını koyduğu odaya girdi, cep telefonlarını, paraları ve eşyaları çalarken suçüstü yakalandı. Hemşireler, kaçmasına izin vermediği D.C.\'yi güvenlik görevlilerine teslim etti. Gelen polisler tarafından gözaltına alınan D.C., Soğuksu Polis Merkezi\'ne götürüldü.

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