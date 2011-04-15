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HEMŞİRE KILIĞINDA BEBEK KAÇIRDI DİYARBAKIR (A.A)

15 Nisan 2011 13:02

-HEMŞİRE KILIĞINDA BEBEK KAÇIRDI DİYARBAKIR (A.A) - 14.04.2011 - Diyarbakır'da, doğum yaptığını iddia eden bir kadının, bir bebekle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurması üzerine yapılan muayenesi sonucunda, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir olay ortaya çıktı. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine hemşire elbisesiyle giren bir kadın, yeni doğum yapan Fahriye Pınar'a ait odaya girerek, zeka testi yapılacağını belirtip bebeği alarak alt kata indi. Kadın, bebeğin halası olan refakatçiye, bir belgenin eksik olduğunu söyleyerek onu üst kata gönderdikten sonra hastaneden bir taksiye binerek uzaklaştı. Kadın, bebeği, çocuğu olmayan Gülten Tülay'a (27) teslim etti. Tülay da karnına yastık koyarak çevresindekilere hamile olduğunu söyledi. Bebeği kadından teslim alan Gülten Tülay, evde doğum yaptığını belirterek hastaneden ambulans talebinde bulundu. Hastaneye ambulansla getirilen Gülten Tülay, evde doğum yaptığını ve sancısı olduğunu anlatarak hastaneye girişini yaptı. Doğum yaptığının ve bebeğin kendisine ait olduğunun kayıt altına alınması amacıyla hastaneye giden Tülay'ı kontrol eden doktorlar, doğum yapmadığını belirleyince olay polise bildirildi. Polisin yaptığı araştırmada, bebeğin hastaneden kaçırılan Fahriye Pınar'a ait erkek bebek olduğu ortaya çıktı.  Gülten Tülay, gözaltına alınırken, bebeği hastaneden kaçıran kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Bebek de Pınar ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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