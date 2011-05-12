-HEMŞİRE ELBİSESİ İLE BEBEK KAÇIRMAYA DAVA DİYARBAKIR (A.A) - 12.05.2011 - Diyarbakır'da hemşire elbisesi giyinerek hastanenden bebek kaçıran Gülten Tülay hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hastaneden bebek kaçırma olayının detayları yer aldı. İddianamede, sanık Tülay'ın çocuğunun olmaması nedeniyle kocası ile tartıştığı ve bu durumun ailede soruna yol açtığı belirtildi. Tülay'ın eşine ve akrabalarına ''hamile'' olduğunu söylediği ve bu yalanı gerçekleştirmek için olay günü evinde bulunan sağlık personellerinin giymiş olduğu beyaz gömlek ve daha önce çalıştığı iş yerinden kalma personel kartını takarak yeni doğan bebek bulmak amacıyla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gittiği kaydedildi. -KENDİSİ DOĞURMUŞ GİBİ GÖSTERDİ Hastanede doğum yapan Fahriye Pınar'ın bulunduğu odaya giden Tülay'ın hastaya, ''zeka testi yapacağız'' diyerek yeni doğan bebeğini aldığı, kendisiyle alt kata inen refakatçiye de ''Al bu evrakları işlem yaptır'' diyerek uzaklaştırdığı anlatılan iddianamede, ''Şüpheli Tülay, daha sonra kucağında bebek olduğu halde hastaneden dışarı çıkıp ticari taksiye bindiği ve bu şekilde annesinin yanından hile ve desise kullanmak suretiyle almış olduğu bebeği eve götürdüğü, kendisinin doğum yaptığını etrafa duyurmak üzere komşusuna haber verdiği tespit edilmiştir'' denildi. İddianamede, şüphelinin eve gelen eşiyle birlikte bebeği kontrol ve tedavi için hastaneye götürdüğü, hastanede yapılan kontrolde Tülay'ın yeni doğum yapmadığının anlaşılması üzerine kendisini muayene eden doktora olayı itiraf ettiği belirtildi. Doktorun da olayı polise bildirmesi üzerine Tülay'dan alınan bebeğin yeniden gerçek annesi Fahriye Pınar'a verildiği bildirildi. -5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ- Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Gülten Tülay hakkında, henüz yeni doğmuş bebeği ''hile ve desise'' kullanmak suretiyle annesinin rızası dışında aldığı ve kendi hakimiyet alanına soktuğu, daha sonra pişmanlık duyarak olayı kamu görevlisi doktora anlattığı gerekçesiyle TCK'nın ''Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' maddesi kapsamında 5 yıla kadar hapsi istendi. Tülay'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.