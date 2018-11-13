HEMŞİRE AYŞEGÜL TERZİ'YE TEKME ATAN SALDIRGANIN CEZASI 2 YILA DÜŞÜRDÜ

İstinaf Mahkemesi, hemşire Ayşegül Terzi\'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu\'nun cezasını 3 yıl 10 aydan 2 yıla düşürdü.

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)

Çekmeköy\'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi\'ye tekme atarak hakaret ettiği iddiası ile yargılanan Abdullah Çakıroğlu, İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, \"Basit yaralama\" suçundan 8 ay, \"Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale\" suçundan 2 yıl, \"Hakaret\" suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hem müşteki Ayşegül Terzi hem de sanık Abdullah Çakıroğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, müşteki ve sanığın talebini dosya üzerinden karara bağladı.

İSTİNAF CEZAYI 3 YIL 10 AYDAN 2 YILA DÜŞÜRDÜ

Daire, İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin, \"Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale\" suçundan verdiği 2 yıllık hapis cezasının kanuna uygun olduğuna karar vererek, tarafların bu yöndeki istinaf taleplerinin reddine hükmetti.

Daire, \"Basit yaralama\" suçunun, \"Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale\" suçunun unsuru olduğunu, dolayısı ile sanık aleyhine bu suçtan hüküm kurulmaması gerektiğine karar verdi.

Daire, sanık Abdullah Çakıroğlu\'nu, \"Hakaret\" suçundan verilen 1 yıl 2 aylık hapis cezasına ilişkin hükmü kaldırdı. Daire, unsurları oluşmadığı gerekçesi ile bu suç yönünden sanığın beraatine karar verdi.

YEREL MAHKEMEDE 3 YIL 10 AY CEZA ALMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hemşire Ayşegül Terzi\'nin 12 Eylül 2016 tarihinde bindiği belediye otobüsünde Abdullah Çakıroğlu\'nun fiili saldırısına maruz kaldığı belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Abdullah Çakıroğlu\'nun, \"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\", \"Kasten yaralama\" ve \"Hakaret\" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmiş, yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı, \"Basit yaralama\" suçundan 8 ay, \"Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale\" suçundan 2 yıl, \"Hakaret\" suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.



