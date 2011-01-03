'Hemşerim Avrupa ne taraf?'

T24 - Türk-Yunan sınırına çekilecek tel çitin geçeceği Bosnaköy, kaçaklardan şikâyetçi: Kafamızı ne yöne çevirsek birileri “Avrupa ne taraf” diye soruyor.

Türkiye’yle olan sınırındaki kaçak göçmen hareketliliğinden rahatsızlık duyan Yunanistan, Meriç Kıyısı’nı tel örgüyle kapatmaya hazırlanıyor. Kamu Düzeni Bakanı Hristos Papuçis, “Kara sınırlarımızda çit oluşturmayı planlıyoruz” diyerek bu yeni adımın ilk işaretini vermesi özellikle tel örgülerin geçeceği tahmin edilen Edirne’ye bağlı Bosnaköy’de sevinç yarattı. Köylüler kaçak göçmenler yüzünden ne güvenliklerinin ne huzurlarının kaldığını belirterek, bu işin önlenmesi için atılan her adımı mutlulukla karşılayacaklarını söylediler.

Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Papuçis’in açıkladığı plan kapsamında ilk olarak 12.5 km’lik bir hatta yerleştirilecek tel örgüler, 3 metre yüksekliğinde olacak. Çitin tam mevkii, Türk-Yunan sınırını oluşturan Meriç Nehri civarındaki Kumçiftlik (Orestiada) bölgesinin Bosna (Nea Vissa) köyü yakınları olacak. Bu nokta, kaçak göçmenlerin en yoğun geçiş bölgesi olarak gösteriliyor. Tel örgülerin üstüne ayrıca kamera ve alarm cihazları da konuşlandırılacak. Yunan polisi ve AB Frontex gücü, 24 saat boyunca 12.5 kilometrelik tel örgülerin arkasında devriye gezecek.



Tamamı kapatılmayacak

Yunan Kamu Düzeni Bakanlığı’nda tüm Meriç sınırı boyunca tel örgü çekilmesi senaryosu da incelendi. Ancak Meriç Nehri, mevsime göre yatak değiştirdiğinden, Türkiye ile sınır sorunu yaratabileceği ve bölgeye ekonomik açıdan zarar verebileceği düşünülerek bu formülden vazgeçildi.



AB’nin sınır polisi de orada

Avrupa Birliği’nin sınır güvenliğinden sorumlu Frontex örgütü, geçtiğimiz aylarda bir kez daha gündeme gelen kaçak göçmen sorunu nedeniyle aynı bölgeye intikal etmiş ve 100 kadar memurunu, sınır boyunca stratejik noktalara yerleştirerek kaçak göçmenlerle mücadelede Yunan güvenlik güçlerine yardımcı olmaya başlamıştı. İstatistiklere göre Yunanistan sınırlarından içeri giren kaçak göçmenlerin üçte biri Türkiye’den geliyor.



Köyün ilginç öyküsü

Sınıra tel örgü projesinin en çok etkileyeceği yerleşim yeri olan Bosnaköy’ün hikâyesi oldukça ilginç. Kurtuluş Savaşı’nın ardından Lozan görüşmelerinin ilk turunda tam bir anlaşma sağlanamamış ve daha çok maddi konuların ve savaş tazminatların ele alındığı konferansın 23 Nisan 1923’te başlayan ikinci bölümünde Yunanlıların açtıkları savaş sonucu verdikleri zararın karşılanabilmesi için 4 milyon altın frank savaş tazminatı ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bir süre sonra TBMM hükümeti ile Yunanistan hariç tüm devletler arasında anlaşma sağlanmış, Yunanistan’la ise Savaş Tazminatı ve Batı Trakya’daki topraklar konusu çözülememişti. Savaştan mağlup taraf olarak ayrılan Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç ve Bosnaköy çevresini 24 Temmuz 1923’te antlaşmanın ek protokolüne uyarak Türkiye’ye bırakmıştı.



Bosnaköy sakinleri pek mutlu

Yunanistan sınırına 1.5 km uzaklıkta olan Bosnaköyü halkı bu tel örgü projesinden dolayı mutlu. Köylülerden Sami Akın “Gece kaçaklar ekin ve buğday tarlalarımızı hep ezip geçiyorlar. Mısır tarlasını sürerken bakıyorsun birisi çıkıyor yalnız olduğumuz için korkuyoruz. Hava çok soğuk olunca ya da sisli olunca gece bir bakıyorsun kapının önünden gruplar halinde insanlar geçiyor. Başka dillerde konuşuyorlar, Avrupa Avrupa diye soruyorlar. Cevap veremiyoruz sonra jandarmaya haber veriyoruz. Jandarma geliyor ama insan biraz ürperiyor. Malımız var canımız var. Gazetelerde okudum, çit yapacaklarmış. Çok iyi olacağını düşünüyorum. Geçişler azalır, içimiz rahatlar bir nebze olsun güven doğar içimize. Bizler burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Adamın mülteci mi hırsız mı olduğunu anlayamazsın ki. Çeker silahı vurur” diyerek anlatıyor düşüncelerini.

Köy halkından Burhan Derez’in anlattıkları da çok farklı değil: “Benim bu tarlam 10 dönüm geceleri buradan geçen mülteciler mısır tarlasını daha güvenli bulduklarından içerisinden geçiyorlar. Çünkü mısırların boyları uzun ileriden ve arkadan bakan göremediği için bunların arasından geçiyorlar. Mısır tarlamı her gün biraz da yere yatmış vaziyette görüyorum.”

Bosnaköy’ün çobanı Yusuf Tarhan da teli umutla bekleyenlerden. Tarhan “Artık bunlar gece gündüz dinlemez oldular. Yol bilen ve bunlara kılavuzluk yapanlar köyün dışından hayvanlarımın yanından geçiyorlar, bir şey diyemiyorum. Yanıma önceden tek köpek alırdım şimdi 6 tane köpek ile koruyorum hayvanlarımı” diye destek veriyor bu tel örgü projesine.

Köy Muhtarı Recai Kararmışbuga da uygulamanın Yunanistan’ın güvenliğine yarayacağını, Türkiye’nin kendi askeriyle zaten güvenliği sağladığını belirtiyor.



Türkiye geçiş güzergâhı

Edirne’de Emniyet ve Jandarmanın yaptığı 11 aylık çalışma sonucunda dokuz bin 877 kaçak göçmen yakalandı. Çeşitli yollardan İstanbul’a kadar gelmeyi başaran kaçaklar, yolculuklarının kalan kısmını tamamlamak için Edirne’ye doğru yola çıkıyor. Değişik vasıtalarla Edirne’ye ulaşan kaçaklar buradan Meriç Nehri ve Karaağaç üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışıyor. Kaçakların çoğunluğu nehir kenarındaki birinci kara askerî yasak bölgede hudut jandarması, şehir merkezindekiler ise polis ekipleri tarafından yakalanıyor. Bölgeye gelen kaçakların bazıları ise nehirden geçiş sırasında suya kapılarak hayatını kaybediyor.