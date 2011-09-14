-Hemşehri polisleri terör ayırdı KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 14.09.2011 - Pazarcık ilçesindeki saldırıda yaralanan polis memuru Hacı Kalkan ile şehit polis Yavuz Bayal'ın Aksaray'lı olduğu ve daha önce İstanbul'da birlikte çalıştıkları ortaya çıktı. Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, Kahramanmaraş Devlet Hastanesine gelerek saldırıda şehit olan polis memuru Yavuz Bayal'ın (25) ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu. Baba Mustafa Bayal ve şehidin polis eşi Tuba Bayal'a baş şağlığı dileklerini iletti. Aynı saldırıda yaralanan polis memuru Hacı Kalkan'ın (27) sağlık durumu hakkında da bilgi alan Vali Kocatepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Devriye gezen polis otosuna saldırı oldu. 1 polis memurumuz şehit oldu, 1 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memuru arkadaşımız gece devlet hastanesine getirildi. Gerekli müdahaleler yapıldı. Hayati tehlikesi devam ediyor ama ileri boyutta değil. Ama maalesef Yavuz Bayal'ı kaybettik. Milletimizin başı sağ olsun'' dedi. Şehit Bayal'ın cenazesinin yapılacak törenin ardından helikopterle memleketi Aksaray'a gönderileceğini belirten Vali Kocatepe, ''Burada havaaalanında şehidimiz için selamlama da yapacağız. Saldırının ardından ekiplerimiz olay yerine hareket etmişti. Komando birlikleri, özel hareket birliklerinin arama tarama çalışması sürüyor'' diye konuştu. Bu arada emekli bankacı olduğu öğrenilen şehidin babası Mustafa Bayal, morg önünde fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Bayal'ın polis memuru eşi Tuba Bayal da hastanede gözyaşlarına hakim olamadı. Meslektaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Tuba Bayal, ''Ne olur bir kere göreyim. Sadece yanında oturacağım ne olur izin verin'' dedi. Mesleğe 7 yıl önce başladığı öğrenilen Yavuz Bayal'ın ilk görev yerinin İstanbul olduğu ve 1 yıl önce de Pazarcık ilçesinde göreve başladığı öğrenildi. Eşi Tuba Bayal ile Polis Meslek Yüksekokulu'nda tanışan şehit Bayal'ın bir yıl önce dünya evine girdiği bildirildi. Bu arada aynı saldırıda yaralanan polis memuru Hacı Kalkan ile şehit polis Yavuz Bayal'ın birçok ortak noktası olduğu ortaya çıktı. Her ikisi de Aksaray'lı olan Kalkan ve Bayal'ın ilk görev yerinin İstanbul olduğu ve trafik ekiplerinde çalıştıkları öğrenildi. Bayal ve Kalkan bir yıl önce de Pazarcık'ta tayin oldukları ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde aynı ekipte görev aldıkları kaydedildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün akşam saatlerinde, Gölbaşı karayolu üzeride görev yapan bölge trafik aracına teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 2 polis memuru ağır yaralanmış, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Yavuz Bayal (25) tüm müdahalele rağmen kurtarılamamıştı. Başından ağır yaralanan polis memuru Hacı Kalkan ise Kahramanmaraş Devlet Hastanesine sevk edilmişti.