'Hem zinayı serbest bırakacaksınız, hem de anne babaları endişelendireceksiniz'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evleri üzerine yaptığı açıklamalardan sonra MHP'li Yusuf Halaçoğlu'ndan da tepki geldi

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Başbakanın dediği gibi Anayasa’da ve yasalarda tanımlanmış bir suç bulunmadığına dikkat çekerek, “Hem zinayı serbest bırakacaksınız ondan sonra böyle sözler sarf edecek, herkesi töhmet altında bırakacak, anne babaları endişelendireceksiniz. Velev ki kız erkek bir arada kaldıysa, bizim ahlaki değerlerimize, geleneklerimize aykırı bile olsa; Başbakan ileri demokrasiden, Avrupa Birliği’nden söz ediyor o zaman böyle bir konudan bahsetmeyecek” dedi.

Başbakanın bu sözleriyle dindar, mütedeyyin insanların oyunu almak istediğini ileri süren Halaçoğlu, “Ama bunu yaparken, gayrı meşru yaşadıklarını bildiklerini kişi ve kişileri akil insan yapmadı mı? O kişilerin böyle yaşadıklarını bildiği halde neden onları akil insan olarak atadı? Niye zinayı serbest bıraktı?” diye sordu.



Başbakanı gençliği korumak için öncelikle ilkokul yaşına kadar düşmüş uyuşturucu sorununu çözmeye çağıran Halaçoğlu, MHP olarak bu konuda meclis araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerini ama bunun AKPliler tarafından reddedildiğini söyledi. Halaçoğlu, “Okulların önünde şeker, bisküvi gibi uyuşturucu satıldığını herkes biliyor. Gençliği koruyacaksa bunu çözsün. Gençler yurt bulamadıkları için evlerde kalıyorlar, önce yurt sorununu çözsün. 18 yaşındaki insana seçilme hakkı veriyorsun ondan sonra da kiminle, nerede kalacağına karışıyorsun, ahlak zabıtası kesiliyorsun”

