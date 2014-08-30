Hem zafer hem de kurt işareti yapan o adama gözaltı

Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz Haziran ayında farklı görüşte iki grup arasında yaşanan kavgalar sırasında pembe tişörtüyle her iki grubun arasında farklı işaretler yaparken görüntülenen İ.S. (29) hırsızlık suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Aksoyer’in haberine göre, Gaziosmanpaşa’da bir evden 2 bin liralık ziynet eşyası çalınması olayıyla gözaltına alınan şüpheli İ.S. polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Sanal alemde pembe tişörtü ile tanındı

Gaziosmanpaşa’da Haziran ayı başında “Öcalan’a özgürlük” kampanyasına destek veren bir grup ile, farklı görüşteki başka bir grup arasında kavga çıkmış, Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan grubun içinde zafer işareti yaparken, ardından tekbir getiren grubun içinde bozkurt işareti yapıp İstiklal Marşı söylerken çekilmiş fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayılmıştı. Şüpheli amacının provokatörlük yapmak olmadığını kalabalığı görünce aralarına girdiğini söylemişti.

Polisle yolu bir kez daha kesişti

Bu olayda gündeme gelen İ.S.’nin polisle yolu önceki gün tekrar kesişti. 16 Ağustos’ta Gaziosmanpaşa, Pazariçi mahallesinde mağdur İlknur Ö.’nün evine girilerek 2 bin lira ziynet eşyası çalınması olayını araştıran polis güvenlik kameralarını incelediğinde, şüpheli İ.S. ile bir arkadaşının olayın meydana geldiği gün aynı binaya girdiğini tespit etti. Görüntülerde boş bir torbayla içeri giren şüphelilerin kısa süre sonra dolu bir torbayla binadan ayrıldıkları tespit edildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli İ.S.’yi gözaltına aldı. Poliste yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen İ.S. olay tarihinde binaya tesadüfen girmiş olabileceğini söyledi. Polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen İ.S. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.