'Hem sünnetsiz hem de donsuz! Çocuklar korkuyor'

Ünlü Rönesans sanatçısı Michelangelo’nun 'Davut Heykeli' Japonya'da krize yol açtı. Heykelin kopyasının bir kasabaya yerleştirilmesi planlanıyordu ancak kasaba yetkilisi Yoji Morinaga, heykelin bazı yaşlı ve muhafazakârların tepkisini çektiğini söyledi: “Hem üstü yok, donsuz. Cinsel organın kapatılmasını isteyenler var. Çocukların heykelden korktuğunu söyleyenler var.”

Japonya'daki bu tartışma akıllara Saadet Partisi Başkan Yardımcısı Ramazan Düzen'in geçtiğimiz günlerde çok konuşulan Floransa seyahatini getirdi.

Düzen, yazdığı köşe yazısında Floransa'da gördüğü Rönesans dönemi heykellerini eleştirerek, "Heykelleri şehri kuşatmış durumda. Heykel derken iğrenç şeylerden bahsediyorum. Mesela bir tanesi var ki, iğrenç kelimesinin çok hafif kalacağını düşünüyorum. Bu Michelangelo denilen zat, Floransa'nın göbeğindeki meydana Hazreti Davut'un anadan uryan kocaman bir resmini çizmiş. Hem de sünnetsiz bir şekilde! Doğrusu kanıma dokundu..." diye yazmıştı.