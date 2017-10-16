Hem suçlu hem güçlü FETÖ'cünün terbiyesiz el hareketi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları belirlenerek, gözaltına alınan 8 şüpheli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri görüntü alan medya mensuplarına yakışıksız el hareketi yaptı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 17 kişiden 8\'i Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Şüphelilerden birisi sağlık kontrolünden çıkarılarak polis ekip otomobiline bindirildiği sırada yüzünü kapatarak görüntü alan medya mensuplarına ahlaksızca el hareketi yaptı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



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