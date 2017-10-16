T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hem suçlu hem güçlü FETÖ'cünün terbiyesiz el hareketi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları belirlenerek, gözaltına alınan 8 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi

16 Ekim 2017 18:50

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları belirlenerek, gözaltına alınan 8 şüpheli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri görüntü alan medya mensuplarına yakışıksız el hareketi yaptı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 17 kişiden 8\'i Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Şüphelilerden birisi sağlık kontrolünden çıkarılarak polis ekip otomobiline bindirildiği sırada yüzünü kapatarak görüntü alan medya mensuplarına ahlaksızca el hareketi yaptı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHA KAYSERİ FETÖPDYMüdürlüğüAdli TabiplikFETÖPDYEmniyet MüdürlüğüEğitimAraştırma Hastanesi Adli TabipliğiZanlılarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24