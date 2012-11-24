Hem sol, hem yeşil parti bugün kuruluyor

Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile Yeşiller Partisi’nin bir yılı aşkın süredir devam eden görüşmeleri 25 Kasım Pazar Günü Ankara’da yeni bir partiye dönüşerek noktalanıyor.

Medyada “Hem sol, hem yeşil parti” olarak tanımlanan partiye EDP ve Yeşiller’in yanı sıra, daha önce bir partide yer almamış çevre, ekoloji, kadın, gençlik ve LGBT hareketlerinden çok sayıda aydın, sanatçı ve aktivist de kurucu olarak yer alıcak.

Hazırlık çalışmaları sırasında alınan ilke kararları gereği partinin adı kurucular tarafından belirlenecek. Partinin temel sloganının "Doğa, insan ve emek için" olacağı, siyasal etkinliklerinin de “Kimlik, emek ve ekoloji” alanlarında yoğunlaşacağı bildirildi.

Yeni partide "başkan" ya da "eş başkan" yerine "eş sözcü" teriminin tercih edileceği belirtilirken, gerek sözcüler, gerek partinin bütün organlarında kadın –erkek eşit olarak temsiliyet hakkına sahip olacak. Ayrıca engelli, gençlik ve LGBT kotalarıda temel ilkeler arasında yer alıyor.

Yeni partide EDP ve Yeşiller dışında çok sayıda kurucu üyenin de yer alacağı ifade edilirken, kurucular arasında adı geçenlerden bazıları şöyle: Ahmet İnsel, Akın Atauz , Aydın Engin, Esmeray Özadikti, Eylem Tuncaelli, Gürhan Ertür ,İlkay Akkaya, Murat Belge, Murat Paker, Okan Akhan, Oya Ayman, Pelin Cengiz, Samim Akgönül, Semih Bilgen, Sezin Öney, Uygar Özesmi, Yasemin Ağırdır, Yasemin Göksu, Yasin Ceylan.

Kuruluş kongresine Kıbrıs CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve Hollanda Yeşil-Sol Parti’den Anne de Boer’un yanı sıra çok sayıda konuğun da katılması bekleniyor.