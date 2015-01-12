Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, "Benim görevim sadece sahaya çıkıp sonuç almak değildir. Hem sıkıcı futbol oynatıp hem de Beşiktaş teknik direktörü olamazsınız" şeklinde konuştu.

Almanya'da yayın yapan 11 Freunde dergisine geniş bir röportaj veren Bilic söyleşide Beşiktaş'ta futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını belirtti. Bilic, "Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak burada benim görevim sadece sahaya çıkıp sonuç almak değildir. Hem sıkıcı, sonuç odaklı futbol oynatıp hem de Beşiktaş teknik direktörü olamazsınız. Bu yöntemle şampiyon olsam bile beni kovarla" dedi.

Bilic'in açıklamaları şöyle:

'Maç öncesi soyunma odasında ışığı söndürürüm'

"Büyük antrenörlerin biyografilerini okuyarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Chicago Bulls'un efsane antrenörü Phil Jackson'un "Sacret Hoops" adlı kitabında dünya genelinde başarılı antrenörlerin antrenman metotları yazıyor. Örneğin Beşiktaş, Bayern Münih ile maç oynayacak. Maç öncesi soyunma odasında ışığı söndürürüm. Oyuncularımdan gözlerini kapamasını, sesime konsantre olmalarını söylerim."

'Olimpiyat Stadı kabus gibi'

"Bu sezon en büyük handikabımız stad oldu. Kendi evimizin inşaatı sürdüğü için maçlarımızı dışarıda oynamak zorundayız. Çok etkili ve fantastik bir taraftar grubumuz olduğu halde bundan yararlanamıyoruz. Kabus gibi. Olimpiyat Stadı 80 bin kişilik, fakat biz burada maçlarımızı 3 bin kişiye oynuyoruz. Bu büyük statta bu kadar az seyirci size pozitif etki edemez. Galatasaray burada bir sezon oynadı ve sezonu 7'nci bitirdi. Ancak ben genel olarak takımımın oyun performansından memnunum ve şampiyonluğun en büyük adaylarındanız."

'Sıkıcı futbol oynatırsam şampiyon olsam bile kovarlar beni'

"Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak burada benim görevim sadece sahaya çıkıp sonuç almak değildir. Hem sıkıcı, sonuç odaklı futbol oynatıp hem de Beşiktaş teknik direktörü olamazsınız. Bu yöntemle şampiyon olsam bile kovarlar beni.



Türkiye'ye ayak uydurmam zaman almadı. İlk önce dil sorunum olduğu için korkularım vardı. Beşiktaş uluslararası bir kulüp ve çok dilli bir takımız. Burada sorunsuz çalışıyorum. Teklif geldiği zaman video görüntülerinden Beşiktaş'ı analiz ettim ve anlaşmalar uygun olunca da kabul ettim. Burası şimdilik benim evim."

'Özgüven en önemlisidir'

"Futbolculara vaatte bulunmayın. Bu konuda kadınlar gibiler; neyi elde edeceklerine odaklanırlar, kazanmama ihtimalini hiçe sayarlar.



Bir takımın başına geçtiğiniz zaman önemli olan kendinize güveninizdir. Hem oyuncu hem de hoca olarak özgüven en önemlisidir."

'Hakem hataları sporun her branşında vardır'

"Benim istediğim, takımın gösterdiğim futbol oyununu oynaması. Fakat futbolda şans faktörü çok önemli. Bir de hakem hataları iyi oynadığınız zaman bile puanlarınızı alabiliyor. Fakat hakem hataları sporun her branşında vardır."