Hem sahte hem de mafya çıktılar

T24- Bahreyn'in yendiği sahte Togo milli takımının, sahaya çıkmadan önce çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Sahte futbolcuların mafya ile ilgisi olduğu belirtiliyor.





Bahreyn ve Togo milli takımları arasındaki dostluk maçında, Togo adına oynayan takımın sahte olduğunun ortaya çıkmasının etkileri sürüyor. Bahreyn'e giden sahte milli takımın, sahaya çıkmadan önce çektirdiği fotoğraf da uluslararası haber ajanslarına düştü.



Togo Spor Bakanı Christophe Tchao ise, sahte milli takımdaki futbolcuların mafyayla bağlantısı olduğunu söyledi.



Tchao, Associated Press'e yaptığı açıklamada, 7 Eylül'de Bahreyn'in Riffa kentinde oynanan ve 3-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle biten maçın ardından patlak veren skandalla ilgili değerlendirmede bulundu.



Maçta oynayan Togo takımının, bakanlıktan ülkeyi uluslararası müsabakalarda temsil etmek için gereken izni almadığını belirten Tchao, "Mafya, bu oyuncuların Togo'yu izinsiz terk etmelerine yardım etti. Federasyona bakanlığı bilgilendirmesi talimatını verdik" dedi.



Bahreynli yetkililer kandırıldı



Hazırlık maçının ayarlanması için 17 Ağustos'ta Bahreyn Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ahmed Cesim Muhammed'e gönderilen yazıda, Togo Futbol Federasyonu'nun eski genel sekreteri Kodzo Samlan'ın imzası bulunuyor.



Futbol federasyonundaki görevini aylar önce bırakan Kodzo Samlan ise yaptığı açıklamada, "Ben federasyondaki görevimden Mayıs ayında ayrıldım. O imza bana ait olamaz" diye konuştu.



Bahreynli yetkililer, maçtan önce kendilerine verilen futbolcu listesinin, maçın başlamasına dakikalar kala tamamen farklı bir listeyle değiştirildiğini söylemişlerdi.



"Sahte" takımı Bahreyn'e götüren yetkililerin listesinde 2 yıl önce takımı izinsiz olarak Mısır'a götürdüğü için milli takımdaki görevine son verilen eski yetkili Tchanile Bana'nın adı da bulunuyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) açıklamasında ise maçın FIFA'nın denetiminde oynanmaması nedeniyle yorum yapılmayacağı belirtildi.



'90 dakikayı bile çıkaramayacak durumdalar'



Bahreyn Teknik Direktörü Josef Hickersberger de açıklamasında maçı "sıkıcı" ve "boşa harcanan zaman" olarak nitelendirdi ve sahadaki Togolu oyuncuların 90 dakikayı çıkaracak durumda olmadıklarını söyledi. Togo'nun "gerçek" futbol takımı, "sahte" maçtan 3 gün önce Afrika Uluslar Kupası elemelerinde deplasmanda Botswana'ya 2-1 yenilmişti.



