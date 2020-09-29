"Hem pandemi hem de kutuplaşma etkisi": ABD'de 3 Kasım öncesi 1 milyondan fazla kişi şimdiden oyunu verdi

ABD'de bir milyondan fazla vatandaş 3 Kasım 2020 Başkanlık Seçimi için oylarını verdi. Bu sayı, ABD tarihinde bu dönemde verilen en çok oy sayısı oldu.

The Independent'ın aktardığı habere göre, 3 Kasım öncesi verilen rekor sayıda oy, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan yeni eyalet kararları kapsamında seçmenlerin daha güvenli olması için posta yoluyla oy verme ve erken oy verme seçeneklerinin artırılmasından da kaynaklanıyor. Öte yandan 3 Kasım öncesi bu kadar oy verilmesinin bir nedeni de kutuplaşmış bir iklimde gerçekleşecek seçim olarak görülüyor.

Florida Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Michael McDonald, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bir başkanlık seçimi öncesi bu kadar insanın oy verdiğini hiç görmemiştik. Bilinmeyen bölgedeyiz" dedi. McDonald, 2016'da seçime aynı sayıda gün varken yalnızca 9 bin 525 kişinin oy verdiğinin altını çizdi. McDonald, erken verilen oylarda Koronavirüs salgınının etkisi olduğu kadar siyasi iklimin de etkili olduğunu söyledi.