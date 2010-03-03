T24 -

Hem özel hem güzel

NTV Spor'dan Mert Aydın'ın kaleme aldığı, "Hem Özel Hem Güzel" başlıklı Türkiye-Honduras futbol karşılaşması analizi şöyle:Yıl 1969. Yaklaşan Dünya Kupası finallerine katılabilmek için iki komşu ülke birbirleriyle karşılaşıyor. İlk maç Honduras’ta. El Salvadorlu futbolculara yapmadığını bırakmıyor Honduras halkı. Gece uyuyamamaları bir yana maçı 1-0 kaybetmelerine rağmen canlarını zor kurtarıyorlar. El Salvadorlu genç bir kız son dakika golünün ardından babasının tabancasıyla canına kıyıyor.Zaten gergin olan ilişkiler iyice geriyor. Rövanşta aynı tarife Honduraslılara uygulanıyor. Ölen kızın posterleri ellerde. 3-0 El Salvador kazanıp vizeyi alıyor. Ama Honduraslı futbolcuları, El Salvador ordusu kurtarıyor. Sonrası bir savaş. Futbol savaşı adı verilen ve yüzlerce insanın canına kıyılan bir savaş. Aslında bahane neden futbol. Ama işte Hondurs’ı futbol dünyası böyle tanıyor.1982’deki Dünya Kupası macerası, ülkenin adını bu kez iyi duyuruyor. Bizdeki tanınmaları ise 90’ların başında Galatasaray Başkanı Alp Yalman’ın şirketi TATKO’nun sahasında denenen 3 futbolcuyla olmuştur. Şimdi ise Avrupa’da oynayan futbolcularıyla Dünya Kupası vizesi almış bir takım olarak karşımızdalar.Türkiye için farklı bir maç. Hem Hiddink döneminin başlangıcı hem de değil. Hollandalı belki de Dünya Kupası’nda Fildişi Sahili’ni yönetecek ve Oğuz Çetin yönetimindeki bu maç, onun için şimdilik ikinci planda olacak. Bilemeyiz tabii. Bir yandan da hep eleştirilen Oğuz Çetin’in tek başına neler yapabileceğini bize gösterecek.Savunma 4 Galatasaraylı'dan kurulu. 4-3-3’üniçinde Volkan’ı görüyoruz. Mehmet Aurelio’yu yeniden görmek ne güzel! Honduras kendi maçını oynuyor. Güney Afrika provası bu. Biz ise galibiyet peşindeyiz. 15. dakikada Emre Belözoğlu’nun kendi yarı saha çıkışından uzun pasına ceza alanı girişinde Mevlüt voleyi çakıyor. Kaleci soluna atlayıp çıkarıyor.Top hep bizim ayağımızda. 30’da Arda soldan ortalıyor. Uzak direkte Aurelio’nun kafası yan direkten dönüyor. 41’de Emre Belözoğlu sağdan kullanıyor korneri. Uzak direkte Arda rahatça kafayla indiriyor. Emre Güngör, ayak koyuyor: 1-0.İkinci yarıda sahada Tuncay ve Halil var. Rakip biraz açılınca bizimkilere gün doğuyor. 55’te Hamit ceza alanı dışından 90’a gönderiyor topu: 2-0.Türkiye için güzel bir galibiyet oldu. Böyle geçiş dönemlerinde galibiyetler hazırlık maçında bile alınsa önemidir. Arda ve Emre Belözoğlu’nun performansları, Türkiye’nin yapabileceklerini bize gösterdi. Honduras ise kupaya daha 3 ay olduğu için şanslı. Son yarım saatte biraz da bizim oyundan düşmemiz sayesinde topa sahip oldu o kadar. Bir Avrupa takımıyla oynamaya henüz hazır değiller.