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Hem ömrümde hem ölümde seni seviyorum: Gelin aracı görünümlü torbacı!

Jandarma araştırmasında kimsenin düğünü olmadığı ortaya çıktı

30 Ağustos 2017 08:29

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Jandarma ekipleri, pazar akşamı yol denetimi yaptı. Saat 23.00 sıralarında, gelin aracı gibi süslenmiş, arkasında "Hem ömrümde hem ölümde seni seviyorum" yazılı bir otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri aracı durdurdu.

Arka camında 'Bahar-Çağrı' isminin de yazılı olduğu aracı kontrol eden ekipler, kristal olarak bilenen 2 gram metamfetamin buldu. 

Otomobili kullanan Y.E. (28) gözaltına alındı. Yapılan araştırmada kimsenin düğünün olmadığı ortaya çıktı. 

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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