Hem Nazi kampından, hem de ABD'deki sinagog saldırısından kurtulan adam: Judah Samet

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Pittsburgh kentinde yaşayan bir Yahudi olan Judah Samet, 7 yaşındayken götürüldüğü Nazi kampı Bergen- Belsen'den annesi sayesinde kurtulmayı başardı. Samet, savaştan birkaç yıl sonra ABD'ye yerleşti ve burada 80 yaşında, Yahudilere karşı işlenmiş bir nefret suçundan daha sağ kurtulmayı başardı. Samet, sinagog servisine 5 dakika geç kaldığı için hayatta kaldı.

Samet, ''Tree of Life'' Sinagogu'na arabasıyla yanaşırken silah seslerini duydu ve elinde otomatik tüfek tutan adamı gördü. İçeride arkadaşlarının katledildiğini farkeden Samet, saldırganı polise tanımlayabilmek için arabasının camına yaklaştı.

CNN International'a konuşan Judah Samet, ''Asla bitmiyor. Asla hiçbir yer Yahudiler için güvenli değil. Bu sadece ABD'nin değil dünyanın genlerinde var'' dedi

Samet ve Ailesi, 73 yıl önce Macaristan'daki evinden Nazi subayları tarafından zorla çıkarıldı ve kuzey Almanya'da bulunan Bergen- Belsen toplama kampına götürüldü. Samet, CNN'e trenin normalde Auschwitz'e gittiğini ancak bir nedenden dolayı Bergen- Belsen'e tekrar yönlendirildiğini söyledi. Samet, farkı şöyle açıkladı: "Auschwitz'e vardıktan 50 dakika sonra yakılarak öldürülüyordun. Bergen- Belsen'de yakmak yerine aç bırakarak öldürüyorlardı''. Samet, annesinin her gün yemek bulmak için mücadelesinin onları hayatta tuttuğunu belirtti.

Bergen- Belsen toplama kampında yaklaşık 50 bin Yahudi öldürüldü, Anne Frank bu kampta hayatını kaybeden Yahudilerden biriydi.

Samet, sinagogdaki saldırı bittikten sonra içeri girip dua ettiğini belirtti.