-HEM KENDİNİ HEM DE HUZUREVİNİ YAKTI MOSKOVA (A.A) - 30.08.2010 - Rusya'nın Tver bölgesindeki huzurevinde, bir kişinin üzerine döktüğü benzini ateşe vermesiyle başlayan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sözcülerinden Daria Karovina, 9 kişinin öldüğü yangında 2 kişinin de yaralandığını, yangının hemen ardından içeride bulunan 480 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Rusya Genel Savcılık Soruşturma Bürosu da, olay yerinde yapılan inceleme ve soruşturma sonucu elde edilen ilk verilere göre huzurevinde kalan 86 yaşındaki bir kadının kendini yakarak intihar ettiğini, kadının odasındaki alevlerin diğer odalara sıçramasıyla yangının bütün binaya yayıldığını açıkladı. Öte yandan, Rus İnterfaks ajansı, Moskova'nın 500 kilometre güneydoğusundaki Ulyanovsk kentinde akıl hastalarının bulunduğu tahtadan yapılma bir binada da bu sabah yangın çıktığını, olayda şans eseri yaralanan olmadığını duyurdu. Rusya'da okul, hastane ve benzeri devlet kuruluşlarında yangınlara çok sık rastlanıyor. Yetkililer bunun en büyük nedeninin güvenlik kurallarına uyulmaması ve yangın alarm sistemlerinin çalışmaması olduğunu belirtiyor. Rusya'da her yıl ülke genelinde çıkan yangınlarda yaklaşık 18 bin kişi hayatını kaybediyor. Ülkenin kuzeybatısındaki Komi bölgesindeki bir huzurevinde de geçen yıl ocak ayında çıkan yangında 23 kişi, Mart 2007'de de ülkenin güneyindeki bir huzurevinde çıkan yangında 67 kişi ölmüştü. 67 kişinin hayatını kaybettiği yangında yakındaki itfaiye merkezinin kapalı olduğu ve itfaiyenin çok yakınındaki bu yangına ancak bir saat sonra müdahale edebildiği ortaya çıkmıştı. Yine 2007 yılında Sibirya bölgesindeki bir huzurevinde çıkan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği yangında, görevli hemşire yangın alarmı çaldığı sırada yerinde olmadığı için hastaları uyaramamış ve itfaiyeye haber verememişti. 2006 yılında uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezde çıkan yangındaysa, hastalar kapılar ve pencereler kilitli olduğu için kaçamamış ve 46 kadın hayatını kaybetmişti.