'Hem İslamcı, hem faşist, hem demokrat'

T24/ Ankara





'KANKA DEĞİLDİK'



DEMİREL BENZETMESİ



SAYISAL DEĞİL ÖZDE ÇOĞUNLUK



ERDOĞAN ÖZDE DEĞİŞİM YAPACAK MI?



Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, kapatılan Refah Partisi’nde dava arkadaşlığı yaptığı Başbakan Tayyip Erdoğan’la ilgili, “Kendisi Süleyman Demirel’in yolunda gidiyor. Demirel’e benziyor. Oysa Türkiye’nin, bizlerin Tayyip Erdoğan’dan beklediği, Turgut Özal gibi, Churchill gibi olması” dedi.Diyarbakır Milletvekili Altan tan T24’ün, Başbakan Tayyip Erdoğan’la arkadaşlığını, bugün ne düşündüğüne ilişkin soruları yanıtladı.Erdoğan’la ilişkilerini ‘Bir dönem iyi arkadaştılar’ biçiminde yorumlayanlara itiraz eden Altan Tan, “ Biz kanka değildik. Abartılacak bir durum yok. Bir partide olması gereken bir arkadaşlık vardı” dedi. RP’nin, Alparslan Türkeş’le yaptığı seçim ittifakı yüzünden yollarının ayrıldığını anlatan Tan, “Arkadaşlığımız 1991 yılına kadar sürdü. Alparslan Türkeş’le olan seçim ittifakına karşı çıktım. Bu da benim milletvekili olmam için 20 yılıma mal oldu”.Erdoğan’a yaptığı Demirel benzetmesini anlatan Tan, “Nedir bu? Siyasi dengeleri, oy dengeleri üzerinde iktidar olmak. Bazen İslamcı, faşist, milliyetçi, bazen demokrat, Kürt. Hatta bazen hepsinden biraz”.“Süleyman Demirel, yüzde 52’lik bir oyla iktidar olmuştu” hatırlatması yapan Tan, o dönemin seçim meydanlarına dikkat çekti ve “Demirel, yol, baraj söylemiyle geldi. Bir elinde Kuran, bir elinde bayrak seçim meydanlarını gezdi ve iktidar oldu. Oysa, bu başarı sayısal bir çoğunluk. Özde bir başarı değildi. Yüzde 52’lik bir oy aldı. Ancak, Türkiye’nin hiçbir sorununu çözemedi”.AKP’nin 12 Haziran seçimlerinde kazandığı sayısal çoğunluğa dikkat çeken Tan, “Bugün de sayısal çoğunluk var. Başbakan Erdoğan, özde değişim ve dönüşüm gerçekleştirebilecek mi? Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek mi?” diye sordu.Erdoğan’ın çözme iradesini ortaya koymasının gerçek bir başarı olacağını anlatan Tan, “ Sizce nasıl olacak” sorusuna, “ Şu anda niyet okumak istemem. Şu ana kadar beni yanıltmadı. Ümit ediyorum ki; Tayyip Erdoğan, çağdaş dünyanın kabul etiği normlar çerçevesinde bir Anayasanın yapılmasından yana tavır koysun”.