Hem hoca, hem öğrenci gözünü kaybetti

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Dr. Burak Ünveren ile aynı okulda okuyan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) İstanbul İl Yönetim Kurulu Selim Polat, başlarına isabet eden gaz bombası fişeği ve plastik mermiyle gözünü kaybetti. 31 yaşındaki Ünveren, “Kamu güvenliğine karşı hiçbir tehdit oluşturmuyorken, sadece olayların ne minvalde cereyan ettiğini görmek isterken gözümden oldum. Bu büyük bir haksızlık” diyor.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Dr. Burak Ünveren, önceki geçe Ihlamurdere’deki gösterilere müdahale eden polislerin sıktığı gaz bombası fişeğiyle sol yüzünden yaralandı. Gözüne fişek gelen Ünveren, Şişli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dr. Ünveren sol gözünü kaybederken, sağ gözünün kurtarılmasına çalışılıyor.

Ünveren, şunları söyledi:

“Evimin önünde olaylar oluyordu; ne olduğunu görmek için aşağıya indim, Ardından çok fazla gaz sıkıldığı için tekrar evime, yukarıya çıktım. Deniz gözlüğü taktım. Deniz gözlüğü takınca daha rahat yürüyebiliyordum. Üç dakikalik mesafe yürüyebildikten sonra polisin attığı gaz bombasının kapsülü yüzüme isabet etti. Gözlüğüm kırıldı. İki kişi beni hastaneye kaldırdı. O andan beri tedavi görüyorum.”

Sokakta herhangi bir şiddet hareketi olmadığının altını çizen Ünveren “İnsanlar yalnızca alkışlıyor, tenceleri birbirine vuruyordu. Birileri çöp tenekelerini devirmişti. Zaten gazdan etraf çok görünüyordu. O kadar gaz vardı ki sis gibiydi. Bir şiddet hareketi yoktu, zannetmiyorum. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Kamu güvenliğine karşı hiçbir tehdit oluşturmuyorken, sadece olayların ne minvalde cereyan ettiğini görmek isterken gözümden oldum. Bence bu büyük bir haksızlık” dedi.

Bu arada, YTÜ İktisat Fakültesi’nde öğrenim gören SDP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Selim Poyraz adlı bir öğrenci de, plastik merminin isabet etmesi sonucu bir gözünü yitirdi.