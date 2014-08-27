'Hem Fidan hem de Kurtulmuş aynı anda kabineye giremeyecek'

AKP 1. Olağanüstü Kongre’ye gitmeye hazırlanırken, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, kulislerden yansıyan kabine senaryolarını bugünkü yazısına aktardı. Çakırözer, “AKP grubunda, dışarıdan bakan olacaklara, “Bizim 313 milletvekilimiz var. Hâlâ dışarıdan isim aramak gruba haksızlık” denilerek açıkça ifade ediliyor. Bu yüzden dışarıdan bakan olacakları konuşulan MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un her ikisinin de kabineye girmesi zor” dedi.

Kabinede yapılan değişikliklerin “paralel yapı” ve “Gül” kriterine göre yapılacağını yazan Çakırözer, “Tercih yapılırken, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında Gülen cemaatine karşı yeterince mücadele vermediği ileri sürülen Faruk Çelik ve Hayati Yazıcı’nın kabine dışı kalacakları açık açık konuşuluyor. Partinin eski isimlerinden olan ve bu süreçte Davutoğlu yerine Abdullah Gül’e destek veren Bülent Arınç ve Beşir Atalay’ın kabinede kalıp kalmayacakları konusunda kendi tercihlerine de bakılacak” görüşünü dile getirdi.

Utku Çakırözer’in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (27 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan, “AKP’nin ‘Numan-Fidan’ Kararı” başlıklı yazısı şöyle:

‘AKP’nin ‘Numan-Fidan’ Kararı’

AKP’de bugün sürprizi olmayan bir kongre yaşanacak. Zaten partinin koridorlarında da kimse kongrede ne olacağını konuşmuyor. Birazcık Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın veda konuşmasıyla, ilk kez siyasi nitelikte konuşacak genel başkan ve başbakan adayı Ahmet Davutoğlu’nun vereceği mesajlar bekleniyor. Onun dışında herkesin gözü yeni açıklanacak bakanlar kurulu listesinde.

Yeni kabine

Öncelikle Erdoğan ve Davutoğlu ikilisi süratle hareket etme niyetindeler. Yarın Cumhurbaşkanlığı’nı Abdullah Gül’den devralacak Erdoğan’ın bir gün beklemek yerine aynı akşam Davutoğlu’nu Köşk’e davet ederek yeni kabineyi kurma görevi vermesi bekleniyor. Davutoğlu’nun 24 saat içinde kuracağı yeni kabinenin 29 Ağustos’ta onaylanması ve bir gün sonra yapılacak 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine yeni bakanlar kurulu üyelerinin katılması planlanıyor.

Dışarıdan isimlere tepki

Parti kulislerine sızan bilgilere göre yeni kabine listesi şu üç parametre üzerinden oluşturulacak:

1. Gruptakiler / Dışarıdakiler dengesi: Erdoğan kabinelerinde sadece iki kez dışarıdan bakan bulundu. İlki 2009’da Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan Başdanışmanlığı görevinden Dışişleri Bakanlığı’na getirildiği dönem. İkincisi ise Efkan Ala’nın Başbakanlık Müsteşarı iken İçişleri Bakanlığı’na getirildiği 17 Aralık sonrası süreç. AKP grubu Davutoğlu’nun kuracağı yeni kabinede dışarıdan çok fazla isim olmasını istemiyor. AKP grubunda, dışarıdan bakan olacaklara, “Bizim 313 milletvekilimiz var. Hâlâ dışarıdan isim aramak gruba haksızlık” denilerek açıkça ifade ediliyor. Bu yüzden dışarıdan bakan olacakları konuşulan MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un her ikisinin de kabineye girmesi zor. Ya biri girecek ya da her ikisi de Haziran 2015 seçimlerinde milletvekili olana kadar bekleyecek.

Fidan’ın gönlü Hariciye’de ama...

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili birbirinden farklı iki duyum alıyoruz. 2015 seçimlerinde AKP’den siyasete girme kararlılığında olan Fidan’ın bu yüzden bu kabinede Dışişleri Bakanı olmasını Davutoğlu ve ekibi arzu ediyor. Erdoğan’ın yakın çevresi ise çözüm süreci ve cemaatle mücadele devam ederken, Fidan’ın pozisyonunun değişmemesi gerektiğini düşünenlerin sayısı da oldukça fazla. Nihai kararı Erdoğan verecek. Fidan’ın yerine MİT Müsteşarlığı’na isim bulma konusunda Erdoğan ve Davutoğlu’nun sıkıntı yaşadığı belirtildi. Bu nedenle Dışişleri’ne AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gelebileceği belirtiliyor.

Bekleyebilir

Erdoğan’ın güvendiği isimlerden genel başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş’un kabineye girip girmeyeceği de merak konusu. Kurtulmuş’un ekonominin yönetiminden sorumlu başbakan yardımcılığını istediği ileri sürülüyor. Ancak Ali Babacan yerini koruyacağı için Kurtulmuş ya ekonominin başka bir alanından sorumlu bir bakanlık pozisyonu alacak ya da haziran ayında Babacan ayrılana kadar bekleyecek.

Gidecekler kriteri: ‘Paralel’ ve ‘Gül’

2. Üç dönemliklerin durumu: Mevcut Bakanlar Kurulu’nda birçok isim haziran ayında üç dönem kuralına takılarak Meclis dışı kalacak. Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Beşir Atalay ile icracı bakanlıklardaki Bekir Bozdağ, Hayati Yazıcı, Faruk Çelik, Taner Yıldız, Ömer Çelik, Mehdi Eker üç döneme takılan isimler. Kamuoyuna ‘Çalışkan kabine’ imajı vermek isteyen Davutoğlu üç döneme takılacak bakanların yarısına yakınını değiştirebilir. Tercih yapılırken, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında Gülen cemaatine karşı yeterince mücadele vermediği ileri sürülen Faruk Çelik ve Hayati Yazıcı’nın kabine dışı kalacakları açık açık konuşuluyor. Partinin eski isimlerinden olan ve bu süreçte Davutoğlu yerine Abdullah Gül’e destek veren Bülent Arınç ve Beşir Atalay’ın kabinede kalıp kalmayacakları konusunda kendi tercihlerine de bakılacak.

Akdoğan’ın durumu

Davutoğlu’nun kabinesine girip girmeyeceği en çok merak edilen isim Erdoğan’ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın durumu. Akdoğan’ın, 17 Aralık sonrası kabine değişikliğinde de bakan olması bekleniyordu. Ancak Erdoğan, 17 Aralık sonrası Bakanlar Kurulu’na İçişleri Bakanlığı’na dışarıdan Efkan Ala’yı getirerek ‘savaş kabinesi’ niteliği kazandırdı. Köşk seçimleri sürecinde ise “Gül’e karşı Davutoğlu” formülünün en kararlı savunucusu olarak ortaya çıkan Akdoğan’ın bu kez kabineye girme olasılığının çok arttığı görüşleri ifade ediliyor.

İzmir ve Diyarbakır’a bakan

3. Bölgesel dengeler: Kurulacak kabinede bölgesel dengeler de gözetilecek. İzmir milletvekili Binali Yıldırım istemesi halinde ‘başbakan yardımcısı’ sıfatıyla kabineye girebilir. Güneydoğu’yu temsil eden Mehdi Eker’in yerine bir başka Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’na şans tanınıyor.