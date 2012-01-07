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Hem emekli hem vekil olursan 18 bin TL maaş

Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kısmen

07 Ocak 2012 02:00

T24 - Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kısmen veto edilen milletvekillerine kıyak emeklilik maaşı, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, yüzde 60’lık oran yüzde 45’e indirilerek 6 bin 30 TL olarak belirlendi. Komisyonda yapılan değişikliklere göre, Ak Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler başta olmak üzere temsil tazminatı ödeyen üst düzey 77 bürokrat emeklisine 2 yıl beklemeden milletvekili emeklisi olma yolu açıldı.



Bu kapsamda Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan ve milletvekili seçilmelerine karşın and içemeyen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal ile Balyoz Davası kapsamında tutuklu bulunan MHP İstanbul Milettvekili Engin Alan da başvurmaları halinde milletvekili emeklisi olabilecek. Hem emekli hem vekil olanlar ise 18 bin TL’yi aşan aylık maaş alabilecek.

Milliyet'in haberine göre, Plan ve Bütçe Komisyonu, Gül’ün, emekli milletvekili maaşını 8 bin 40’a çıkaran maddesini veto ettiği Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı dün değişikliklerle kabul etti. Sadece veto edilen maddenin görüşüldüğü komisyonda, vetodan sonra 8 bin 40 TL’den 5 bin 628 TL’ye düşen milletvekili emekli maaşı, Ak Partililerin verdiği önerge ile 6 bin 30 TL’ye çıkarıldı. Komisyonda kabul edilen milletvekili emekli maaşlarına ilişkin yeni düzenlemeler şöyle:

- Milletvekili emekli maaşı, Cumhurbaşkanı emekli maaşının yüzde 45’ine endekslendi. Böylece 8 bin 40 TL’ye denk gelen, ilk yasadaki yüzde 60 oranı, yüzde 45’e düşürüldü. Milletvekili emeklileri 2012’de 6 bin 30 TL maaş alacaklar. Yüzde 4’lük ek ödenek dikkate alındığında bu rakam 6 bin 270 TL’ye kadar çıkabilecek.


Halk tepkisinde haklı

Komisyon üyesi CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, yüzde 42’lik oranın yüzde 45’e çıkarılmasına karşı olduklarını dile getirirken, “Gece önergesiyle kaçak yapılan bu düzenleme toplum vicdanını yaraladı. Halk tepkisinde yerden göğe haklı. Hak kayıplarının giderilmesini anlayabiliriz ama tek kuruşluk yeni hak getirilmesini eşitlik olmayacağı gerekçesiyle kabul etmiyoruz” dedi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise bu düzenlemenin emeklilere yönelik intibak yasasıyla birlikte yapılması gerektiğini kaydetti

Komisyon Başkanı Ak Partili Lütfü Elvan ise yeni düzenlemenin aylıklarda 200-300 lira gibi cüzi bir artış getireceğini belirterek, “Demokrasinin gelişmesini istemeyenler, ‘vurun Meclis’e, vurun milletvekiline’ diyor. Böyle bir anlayış olmaz. Biz milletin temsilcileriyiz. Milletvekili ne kadar güçlüyse, halk da o kadar güçlüdür” görüşünü ifade etti.


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