Hem başkan hem malzemeci

Necati MALDAR / SÖKE, (DHA)

Amatör futbolda kulüp yöneticileri takımlarının birçok ihtiyacı için seferber olurken Söke Gençlikspor Başkanı Mehmet Üzüm, başkanlığını yaptığı kulüpte malzemeciliği de kendi yürütüyor.

Sökespor\'da profesyonel olarak futbol oynadıktan sonra önce Söke Belediyespor, ardından Söke Gençlikspor\'da yönetici olarak görev yapan Mehmet Üzüm, kulübünün hem başkanı hem de malzemecisi olarak çalışıyor.

Aydın 1\'inci Amatör Küme\'de mücadele eden Söke Gençlikspor\'un kulüp başkanlığının yanı sıra Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticisi de olan Üzüm, \"Amatör kulüplerimizin durumları ortada. Maaş vererek malzemeci çalıştırma şansımız yok. Sezon sonunda gelen bir başarı tüm çilemizin yorgunluğunu unutturuyor\" diye konuştu.

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