Hem 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin ödeyeceği tutar netleşti

Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'ndan geçiş ücretleri belli oldu. Buna göre hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin ödeyeceği tutar netleşti. Tüm araç sınıfları için tarifeler tek tek belirlendi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler bu gece yarısından itibaren ücretli oldu. Hürriyet'in aktardığına göre, hem köprüyü hem de otoyolu tamamen kullanan otomobiller 272.50 lira Ücret ödeyerek kesintisiz seyahat yapabilecek.

Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen birinci sınıf araçlar 272.50 lira, ikinci sınıf araçlar 366 lira, üçüncü sınıf araçlar 588 lira, dördüncü sınıf araçlar 683 lira, beşinci sınıf araçlar 1181 lira, altıncı sınıf araçlar 68 lira ücret ödeyecek.