-HELVACI'NIN ADAYLIĞINDA ENGEL YOK İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - Galatasaray Kulübü'nde 14 Mayıs'ta yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, Mehmet Helvacı'nın başkan adaylığı konusunda bir sorun bulunmadığı belirtildi. Conrad Otel'de gerçekleştirilen Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nın ilk bölümünde açıklamada bulunan Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dün aldığı karar sonrası başkan adaylarından Mehmet Helvacı'nın durumuyla oluşan soru işaretlerine açıklık getirdi. Adnan Polat yönetiminde yer alan isimlerden başkan adayı Mehmet Helvacı ve aday listelerinde yer alan diğer yöneticilerin durumlarını hukukçularla görüştüğünü belirten Aktar, ''Seçimlerde Mehmet Helvacı ve diğer üyeler aday olma haklarını kullanabilecekler'' dedi.