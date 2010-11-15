-HELVACI: "GEREKENİ YAPACAĞIZ" İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, sarı-kırmızılı takımda yaşanan kötü gidiş üzerine yarın yönetim kurulu olarak toplanıp, kararlar alacaklarını belirterek, ''Galatasaray sahipsiz değil, gerekeni yapacağız'' dedi. Helvacı, maçtan sonra stattan ayrılırken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun yarın toplanacağını ve gerekirse yurt dışında bulunan kulüp başkanı Adnan Polat ile telefon bağlantısı kuracaklarını ifade ederek, ''Radikal bir karar alıp, almayacağımızı birlikte anlayacağız. Galatasaray sahipsiz değil. Kimse başka türlü düşünmesin. Galatasaray sahipli ve gerekeni yapacağız'' diye konuştu. Galatasaray'ın iyi durumda bulunmadığına işaret eden Helvacı, ''Biz de her şeyden evvel Galatasaray taraftarıyız. Bütün Galatasaray taraftarı gibi biz de üzgünüz. Ama elimizden ne geliyor, bakacağız. Yapabiliyorsak, yapacağız'' ifadesini kullandı. Helvacı, ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soruya, ''Bütün bunları yönetim kurulu olarak konuşup, karar altına almak lazım. Şu anda herhangi bir şey söylemek doğru değil. Biz hepimiz aynı gemideyiz. Bireysel karar verecek durumda değiliz. Bir karar verirsek, hep beraber vereceğiz'' yanıtını verdi. Taraftarların tepkisiyle ilgili olarak ise Mehmet Helvacı, ''Taraftar tepkisini ortaya koyuyor. Söyleyecek bir şey yok'' dedi. -TARAFTARIN PROTESTOSU DEVAM ETTİ- Karşılaşmanın son bölümünde yönetim ve futbolcuları protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar, maçtan sonra da tepkilerini sürdürdü. Maç sonunda stat çevresinden ayrılmayan kalabalık taraftar grubu, özellikle kulüp başkanı Adnan Polat ve futbolcuların aleyhine tezahürat yaptı. Taraftarlar, Haldun Üstünel, Hakan Şükür, Keita ve Nonda lehine tezahürat yapıp, yönetimi istifaya davet etti. Bu sırada, taraftarların bulunduğu bölüme Manisaspor kafilesini taşıyan otobüs yaklaşmasıyla birlikte taraftarlar, konuk takımın futbolcularını alkışlayarak, sevgi gösterisinde bulundu. Yaklaşık 1 saat kadar protestolarını sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra emniyet güçlerinin uyarısıyla dağıldı. (A) Milli Takım aday kadrosunda bulunan Galatasaraylı futbolcu Servet ile Ufuk'un polis aracıyla stattan ayrılarak, milli takımın kamp yaptığı otele gitti. Öte yandan, Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde güvenlik görevlileri, sarı-kırmızılı taraftarların protestolarına karşı önlem aldı.