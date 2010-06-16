Helvacı: Üstünel'in istifası yok

T24 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, yönetim kurulu üyesi Haldun Üstünel'in istifasının söz konusu olmadığını söyledi.



Mehmet Helvacı, Mecidiyeköy'deki kulüp binasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 2.5 saat süren yönetim kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Son günlerde Haldun Üstünel'in yönetim kurulundan istifa edeceği yönünde haberler yer aldığının hatırlatılması üzerine Helvacı, toplantıda böyle bir şeyin gündeme gelmediğini belirterek, ''Haldun Üstünel'in istifası diye bir şey yok. Kendisi seçilmiş bir yönetim kurulu üyesidir. Şu anda da değişen bir şey yok'' dedi.



Helvacı, Üstünel'in transferle ilgili görevlerini Sportif A.Ş Genel Müdürü Adnan Sezgin'in üstleneceği şeklindeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, ''Adnan Sezgin, kulübün profesyonel bir çalışanıdır. Haldun Üstünel ise bir yöneticidir. Aralarında bir sorun ya da görev değişikliği olamaz'' diye konuştu.



Yönetimde transferle ilgili görüşmelerin de yapıldığını bildiren Helvacı, ''Transfer için zamanımız var. Transferde en iyi fırsatı yakalamak için bekliyoruz. Gerekli şartlar yerine geldiğinde de transfer yapılacaktır'' ifadelerini kullandı.



Helvacı, futbolcuları Arda Turan'a bir transfer teklifi olup olmadığı sorusuna ise ''Arda için yapılmış ciddi bir teklif yok'' yanıtını verdi.



Basın mensuplarının Elano ve Keita'nın gönderileceği şeklindeki haberleri hatırlatması üzerine Helvacı, ''Böyle bir şey de gündemde yok. Bir oyuncunun transfer olabilmesi için önce taliplilerin olması gerekir. Ayrıca bizim de göndermeyi düşünmemiz gerekir. Bu haberler bazı kişilerin arzularını yansıtıyor'' diye konuştu.





