-HELVACI: RIJKAARD İÇİN ŞU AN BİR TASARRUFUMUZ YOK İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, teknik direktörleri Frank Rijkaard konusunda şu anda bir tasarruflarının olmadığını söyledi. Ankaragücü ile yapılan ve 4-2 yitirdikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Helvacı, kötü bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, ''Galatasaray'a yakışır durumda değiliz. Takım bize yakışan bir futbol oynamıyor. Bunun devam etmesini biz de istemiyoruz. Mutlaka bunu çözeceğiz'' dedi. Teknik direktörleri Frank Rijkaard yönündeki sorular üzerine Mehmet Helvacı, şunları söyledi: ''Bu konuda sıcağı sıcağına beyanda bulunmak ya da karar almak doğru değil. Ama konuyu masaya yatıracağız ve ne gerekiyorsa yapacağız. Üzerinde konuştuğumuz isim yok. Bu konuda şu anda karar yok. Ancak yarın bununla ilgili mutlaka bir karar alınacak. Her şeyi konuşacağız. Yarın yapacağımız toplantıda konuyu masaya yatıracağız.'' İkinci başkan Helvacı, taraftar tepkisi konusunda ise ''Bu tepkilere iki türlü bakmak lazım. Maç sırasında taraftarlar geçen haftaki yenilgiden sonra özveriyi göstermiş ve gelmiş. Ama maç devam ederken tepkileri doğru bulmuyorum'' derken, gelecek hafta Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçı öncesi mutlaka bir eylem planlarının olacağını vurguladı. Helvacı, bugün yönetim olarak aldıkları kararın sıcağı sıcağına karar vermemek olduğuna dikkati çekerek, ''Ancak yarın mutlaka bir karar vermek ve uygulamak yönünde kararımız oldu'' ifadelerini kullanırken, sözlerinin yanlış yorumlanmamasını isteyerek, ''Bugün sahada sadece Rijkaard ile ilgili bir sorun olmadığını hep birlikte gördük. Birçok sorun var. Yarın yapacağımız toplantıda Rijkaard ile hemen her şeyi konuşacağız. Ne lazımsa o yapılacak. Yarından sonra her türlü karar çıkabilir'' diye konuştu. Bu arada Ankaragücü karşısında alınan yenilginin ardından Galatasaraylı yöneticiler, uzun süre statta kalarak toplantı yaptılar. Sarı-kırmızılı yönetimin yarın bir kez daha toplantı yapacağı ve kötü gidişatı durdurmak için bazı kararlar alacağı öğrenildi. -GÖKÇEK: ''İLK KEZ ALİ SAMİ YEN'DE GALİBİYET SEVİNCİ YAŞIYORUM''- Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek ise 7 yıllık yöneticilik hayatında Galatasaray'ı Ali Sami Yen Stadı'nda yenmenin sevincini ilk kez yaşadığını dile getirdi. Galibiyetten dolayı oyuncularını ve teknik heyeti kutlayan Gökçek, ''Galibiyeti taraftarlara armağan ediyoruz. Bu tip maçlarda hep üç büyüklerin ne kadar kötü olduğu konuşuluyor. Hiç rakip takımların yaptığı iyi şeyler konuşulmuyor'' diye konuştu.