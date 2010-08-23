-HELVACI: KÖTÜ SONUÇLAR BİZİ ÜZÜYOR İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Mehmet Helvacı, üst üste alınan kötü sonuçların kendilerini üzdüğünü söyledi. Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'a 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Helvacı, ''Kötü bir akşam oldu bizim için. Kötü oynamadık ama çok kötü bir sonuç aldık. Bu kötü sonuçların üst üste geliyor olması bizi üzüyor. Yönetimin yapacağı şeyler kısıtlı. Biz transferleri tamamlamaya çalışıyoruz. Sonrası teknik heyetin ilgileneceği şeyler'' dedi. -''TARAFTAR DOĞRU OLANI YAPMADI''- Helvacı, taraftarların istifaya çağırdığı Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin'in istifasını gerektirecek bir sebebin olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Adnan Sezgin'in istifası için bir sebep yok. O idari bir eleman sadece. Tepkileri aşırı ve yadırgayıcı buldum. Taraftarın böyle davranmaması ve takıma sahip çıkması gerekir. Bu tepkiler nedeniyle maçın son 15 dakikasını neredeyse hiç oynayamadık. Taraftar doğru olanı yapmadı. Paniğe kapılmak için sebep yok. Daha 2. haftadayız. Şimdiden Adnan Sezgin'in gönderilmesinin istenmesi, Rijkaard'ın gönderilmesinin istenmesi, takıma tepki gösterilmesi doğru değil. Ligin 2. haftasında iki yenilgi almamız iyi değil ama şimdiden tüm sezonun faturasını kesmek olmaz. Önemli olan bu sonuçlara teslim olup, olmayacağımız.''