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Spor

HELVACI: KÖTÜ GİDİŞAT OLARAK ALGILAYAMAYIZ İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 23:33

-HELVACI: KÖTÜ GİDİŞAT OLARAK ALGILAYAMAYIZ İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Mehmet Helvacı, sarı-kırmızılı takımın ligde aldığı başarısız sonuçların, kötü gidişat olarak algılanamayacağını söyledi. Mecidiyeköy'de bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Helvacı, ''Biz yönetimin olarak kötü bir gidişat olduğu fikrinde değiliz. Üst üste iki maç kaybettiğimizi biliyoruz. Ama bunu kötü bir gidişat olarak algılayamayız'' dedi. Transfer çalışmalarıyla ilgili sorular üzerine Helvacı, transfer sezonu bitmeden çalışmalarını tamamlayacaklarını söylemekle yetinirken, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Ukrayna'nın Karpaty takımı ile yapacakları maçla ilgili olarak da ''Galatasaray takımının gücü Karpaty karşısında turu geçmek için yeterlidir'' ifadelerini kullandı. Mehmet Helvacı, Galatasaray Pazarlama A.Ş.'deki görevinden istifa eden yönetim kurulu üyesi Cemal Özgörkey ile ilgili yapılan spekülasyonlara da değinerek, şirket birleşmeleri çerçevesinde Pazarlama A.Ş.'deki tüm yönetimin istifa ettiğini söyledi. Helvacı, Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de 27 Ağustos Cuma günü genel kurul toplantısının yapılacağını belirterek, Cemal Özgörkey'in yeni yönetimde görev alacağını dile getirdi.

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