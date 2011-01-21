-HELVACI: İSTİFA ETMİYORUM İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın istifaya davet ettiği ikinci başkan Mehmet Helvacı, istifa etmeyeceğini açıkladı. Helvacı, Polat'ın düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları ve istifa çağrısının ardından yaptığı yazılı açıklamayla istifa konusundaki düşüncesini bildirdi. Mehmet Helvacı, 27 Mart 2010'da yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini hatırlatarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Genel kuruldan almış olduğum bu görev ve sorumluluğu sürdüreceğimi defaatle belirtmiş bulunuyorum. Kısaca tekrarlamak gerekirse istifa etmiyorum ve etmeyeceğim. Benden ve temsil ettiğim değerlerden rahatsız olanlar seçim yapabilir, beni ve temsil ettiğim değerleri listelerine almayabilirler. Ancak Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği onurlu görevi sürdürme konusundaki kararlılığımı ''Onursuzluk'' olarak değerlendiremezler. Tarafıma yönlendirilen ''İhanet, şantaj, tehdit'' söylemleri, bana ve özellikle hukukçu kimliğime aykırı kavramlardır. İkinci başkanların görevi gerektiğinde beklenenden daha sert olarak başkan ve yönetimi uyarabilmektir. Uyarım, Galatasaray başkan ve yöneticilerinin ibrasının tartışılır hale gelmesine karşı ve ibranın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi halinin Galatasaray'ı böleceği üzerine yapılmıştır. Başkaca yorum ve beyanlar hilafı hakikattır.'' Çıkışı sayesinde bugün kısmen de olsa camia ve taraftara sahip çıkılacağına karar verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Helvacı'nın açıklaması şöyle devam etti: ''Benim beyanım ve çıkışım Galatasaray camiasına ve taraftarına sahip çıkmamızın zorunlu olduğu şeklindedir. Başkası çıkmayacaksa ben sahip çıkacağımı her fırsatta söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Bu çıkışım sayesinde bugün, kısmen de olsa camia ve taraftarımıza sahip çıkılacağına karar verilmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Bugün yapılan açıklamalar çerçevesinde, Galatasaray'ın korunması ve birleştirilmesi için bulduğum ve açıkladığım çözüm bağlamında seçim için genel kurulu olağanüstü toplamak adına gereğini yapacağımı, camiamıza hayırlı uğurlu olması dileklerim ve saygılarımla kamuoyunun bilgisine sunarım.''