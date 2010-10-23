-HELVACI: ''HAGİ'NİN PSİKOLOJİK KATKISI OLACAK'' İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, Fenerbahçe derbisi öncesi göreve gelen teknik direktör Gheorghe Hagi'nin, takıma psikolojik katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen 105. kuruluş yılı etkinliklerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Helvacı, Hagi'nin, Galatasaray için çok önemli bir isim olduğunu aktararak, ''Fenerbahçe derbisi öncesi Hagi'nin 2 günlük dönemde takıma fiziki bir katkı yapması mümkün değil ama psikolojik katkısı olacaktır'' dedi. Sarı-kırmızlı takımın geçen sezondan itibaren iyi bir hocayla çalıştığını vurgulayan Helvacı, ''Fenerbahçe maçı öncesi takımın çalışmalarında eksiklik olduğunu zannetmiyorum. İyi bir şekilde bu maça hazırlıklı olduklarını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Helvacı, Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının her zaman özel olduğunu, ancak neticede diğer lig maçlarından bir fark taşımadığını anlatırken, ''Kazanan yine 3 puan alıyor. Ancak Galatasaray için zor bir döneme denk geldi. Umarım iyi bir sonuçla döneriz'' diye konuştu. Futbol takımı ile ilgili yönetim kurulu tarafından alınan kararların uygulanması yönünde kulüp başkan yardımcısı Yiğit Şardan ile farklı değerlendirmede bulundukları yönündeki bir soru üzerine ise Mehmet Helvacı, ''Yiğit Şardan'ın açıklamalarını dinledim. Farklı bir şey söylediğimizi düşünmüyorum. Onun açıklaması, futbol takımıyla ilgili şu anda alınmış bir karar olmadığı yönündeydi. Ben ise Fenerbahçe maçı öncesi yeni bir karar olmayacağını ve uygulamaları ilerleyen zamanda görebileceğinizi söyledim. Bence fark yok'' dedi. -MUSTAFA YÜCEDAĞ'IN AÇIKLAMALARI- Mehmet Helvacı, Frank Rijkaard'ın tercümanlığını yapan eski sarı-kırmızılı futbolcu Mustafa Yücedağ'ın, takımda bazı oyuncuların Rijkaard'ın ayrılması için Ankaragücü maçını provoke ettikleri yönündeki demecinin hatırlatılması üzerine, ''Biz herkesin söylediklerini dinleriz. Galatasaray gibi bir camiada böyle bir şeyin olmaması gerekir ama hayat bu. Her şey olabiliyor. Biz de araştırmamızı yaptıktan sonra, eğer böyle bir şey varsa, gerekeni yaparız. Ancak Fenerbahçe maçı öncesi bir çalışmamız olmayacak'' şeklinde konuştu.