-HELVACI: DERS GİBİ BİR KARŞILAŞMA OLDU İSTANBUL (A.A) - 20.08.2010 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna'nın Karpaty takımıyla 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ders niteliğinde olduğunu söyledi. Helvacı, maçtan sonra yaptığı açıklamada, ilginç bir karşılaşma olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Birbirinden farklı iki yarı izledik. Maçın 90 dakika olduğunu herkes gördü. İki farklı Galatasaray vardı. İlk yarı çok kötü, ikinci yarı çok iyi bir Galatasaray vardı. Gücünü ortaya koyduğu zaman yapabilecekleri ortada. Ama Galatasaray'ın böyle olması lazım. İki devrede de gücünü ortaya koyması lazım. Oyuncuların bizi bu yorgunluktan kurtarması lazım. Maç izlerken gerçekten yoruluyoruz. Sonuçta ders gibi bir maç oldu. Bu skor ve oyundan memnun kalmak mümkün değil. Ancak ikinci yarı izlediğimiz Galatasaray, gerçek Galatasaray'a yakın. Her takım ciddiye alınması gerektiğini futbolcularımız anladı. Belgrad'da olduğu gibi orada da turu atlayacak skorla döneceğiz.'' -''TRANSFERİ YAPACAĞIZ''- Mehmet Helvacı, basın mensuplarının transferlerle ilgili soruları üzerine ''Transfer daha bitmedi. Transfer sezonu bitinceye kadar gerekli transferleri yapacağız. Ama bu konuda herkesten anlayış bekliyoruz. Transferi bir an evvel yapmak bizim de arzumuz. Fakat her şeyin bir maliyeti var. Zamanında yapmamanın da bir maliyeti var. Ama şu ana kadar karşılaştığımız durum böyle bir bedeli ödememizi gerektirmiyor. Galatasaray'ın parasını çok dikkatli kullanmamız gerekiyor'' değerlendirmesinde bulundu. Sarı-kırmızılı yönetici, ''Eğer gruplara kalmazsanız transferde hata yaptığınızı kabul eder misiniz'' şeklindeki soruyu, ''Tabii ederiz. Ama Galatasaray'ın mevcut kadrosu gruplara kalmak için yeterli güce sahip. Sadece bunun için çaba göstermemiz gerekiyor'' diye yanıtladı. -''TEKNİK HEYETTE SORUN YOK''- İkinci başkan Helvacı, sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ile ilgili konularda sorgulama yapıp yapmayacakları bir soruya, ''Bizim işimiz teknik heyeti sorgulamak değil. Galatasaray'ın yönetim kurulu sadece futbolla uğraşmıyor. Uğraştığı birçok iş var. Teknik heyetle ilgili bir sorun olduğunun kanaatinde değiliz. Şu ana kadarki gelişmeler, teknik heyeti sorgulamamızı gerektirecek boyutta değil. Burada bir teknik sorun yok'' yanıtını verdi. Mehmet Helvacı, son olarak taraftarların Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin'e yönelik tepkileri üzerine ise şunları söyledi: ''Bu konuda bir değerlendirme yapmak doğru değil. Tribünler zaman zaman çeşitli tepkiler gösterebilirler. Yönetim kurulu olarak çalışma anlayışımız belli. Herkesin bunu bildiğini düşünüyoruz. Kimsenin bu konuda bize baskıda bulunmasını, dayatma yapmasına izin vermeyiz. Zaten kimse de yapmaz. Ama tabii 2-0'lık bir skorla karşılaşınca insanların tepki göstermesini doğal karşılamak lazım. Sağlıklı düşünülmüş bir tepki değil. Ben de maç seyrederken, zaman zaman 'Yönetim istifa' demek istiyorum. Taraftarlar tepkisi olabiliyor. Doğal karşılamak lazım.''