-HELVACI: BEN ADAYLIĞIMI HİÇ AÇIKLAMADIM İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Helvacı, Yıllık Olağan Mali Genel Kurul'da kendisinin de içinde bulunduğu Adnan Polat yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi konusunun beklenen bir durum olduğunu söyledi. Helvacı, ''Şu anda galatasaray kulübü yönetimine düşen görev, 30 gün içinde seçime gitmek'' dedi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mali kongrenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Helvacı, yönetimin tüzüğe göre 30 gün içinde seçime gitmesi gerektiğine vurgu yaptı. ''İbra edilmemek kimsenin hoşuna giden bir şey değildir. Ama ben 21 Ocak'tan bu yana seçim çağrısı yapılması için uğraşan biri olarak, seçim yapılacak olmasından memnunum'' diyen Helvacı, şunları söyledi: ''Galatasaray çalkantı içindeydi. Salim bir limana yanaştırılması gerekiyordu. Normal olarak bunu yönetim kurulunun yapması gerekiyordu ama yapılmadı. Bizim yerimize genel kurul, bunun altını çizdi burada. Şu anda Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'na düşen görev, tüzüğe göre 30 gün içinde seçime gitmek. Önemli olan hızlı bir şekilde Galatasaray'ın kendisini yönetecek olan iradeye kavuşmasıdır. Genel kurulun iradesi, bu yönetimin artık kulübü yönetmemesi yönündedir. Şimdi yeni bir seçim gerekiyordu, bu seçim yapılacağı için Galatasaray rahatlayacaktır.'' -''YÖNETİM SEÇİME GİREMEYECEK''- Mehmet Helvacı, kendisinin de dahil olduğu yönetim kurulu üyelerinin, ibra olamamanın ardından gelecek seçimlere katılamayacağının altını çizdi. Genel kurulda aklanmayan yönetim kurulu üyeleri ve başkanının bir seçim dönemi seçime giremeyeceğine dikkati çeken Helvacı, daha önce istifa eden isimlerin de aynı cezayla karşı karşıya olduğunu kaydederek, ''İstifa eden Haldun Üstünel ve Cemal Özgörkey de dahil hiçbir yönetici bir dönem aday olamaz. Onlar da bizimle beraber ibra edilmeyenler arasındalar'' ifadelerini kullandı. -''BEN BAŞKAN ADAYLIĞIMI AÇIKLAMADIM'- Adının başkan adayları arasında gösterilmesinin ve bugünkü kararla kendisinin de cezalı duruma düştüğünün hatırlatılması üzerine Helvacı, ''Ben başkan adaylığımı açıklamadım. Herkes benim başkan adaylığımı açıkladı. Buna da itiraz ettim. Kendimi ifade edebilen bir insanım. Kimse benim adıma bunu açıklayamaz. Bugüne kadar böyle bir açıklama yapmadım. Genel kurulun bugünkü kararını ben de alkışladım. Bu karara saygılı olmaktan başka yapacak bir şey yok'' şeklinde konuştu. -''MAHKEME YOLU AÇIK AMA BEN OLSAM GİTMEM''- Helvacı bir soru üzerine, genel kurul tarafından alınan ibra etmeme kararının mahkemeye götürülebileceğini aktarırken, şu ifadeleri kullandı: ''Her alınan karar mahkeme kararına tabidir ama benim şahsi fikrimi sorarsanız, ben bu karar üzerine mahkemeye falan gitmem. Genel kurul burada iradesini ortaya koydu. Daha önce de ortaya koymuştu. Ben yönetim kurulunda istifa edelim, yahut seçime gidelim, yapmazsanız imza toplar seçime giderim çağrısını bunlar üzerine yaptım. Çünkü Galatasaray'ın nabzını herhalde 2-2,5 ay önce de tutabilecek durumdaydım. Bu durumu görmüştüm ama yönetim kurulundaki başkan ve arkadaşlarım beni inandırıcı bulmadılar ki bugünü yaşama ihtiyacı hissettiler. Bu yaşadıklarımız bilinen ve biraz gecikmiş bir şeydir.'' -YÖNETİM TOPLANTI YAPTI- Öte yandan, mali kongrenin bitmesinin ardında Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve yönetim kurulu üyeleri bir toplantı yaptı. Kongre merkezinde bir büroda yapılan ve yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Polat ve üyeler bir açıklamada bulunmadı.