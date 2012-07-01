Türkiye bugün, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

Helsinki'de devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 altın madalya geldi.

Gülcan Mıngır 3000 metre engellide, Polat Kemboi Arıkan 10 bin metrede ve Nevin Yanıt 100 metre engellide şampiyonluğa ulaştı.

İlk altın madalya sevinci, Gülcan Mıngır'ın 3000 metre engellide ipi en önde göğüslemesiyle yaşandı. Türkiye rekortmeni milli atlet, şampiyonada madalya kazanan ilk kadın atlet oldu.

Akşam seansındaki final yarışına çıkan Mıngır, 8. kulvarda başladığı yarışta kendine ilk grupta yer buldu, yarışın bitmesine bir tur kalaya kadar ikinci sırada koştu.

Son turun başlarında ilk sıraya yükselen Gülcan Mıngır'ın hemen arkasındaki rakibi Ukraynalı Svitlana Shmidt'in tüm çabaları yetersiz kaldı ve milli atlet, 9:32.36'lık derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı.

Gümüş madalyanın sahibi 9:33.03'lük zamanıyla Ukraynalı Shmidt olurken, Alman Antje Möldner-Schmidt 9:36.37'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

'Seçmelerden sonra inanmadım'

Milli atlet Gülcan Mıngır, yarışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Aslında ilk 3 için gelmiştim ancak seçmelerden sonra altın madalya kazanabileceğime inandım'' dedi.

Kontrollü bir yarış koştuğunu belirten Avrupa şampiyonu atlet, ''Son 200 metrede hızlı ve dayanıklı olan kazanacaktı, bunu başardım. Aileme, Türkiye Atletizm Federasyonu'na, kulübüm Üsküdar Belediye Spor'a ve tüm Türkiye'ye teşekkür ederim'' diye konuştu.

10 bin metre Arıkan

Milli atlet Polat Kemboi Arıkan da 10 bin metrede altın madalya kazandı.

Arıkan, 28:22.27'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu olurken, İtalyan Daniele Meucci gümüş, Rus Yevgeniy Rybakov bronz madalya kazandı.

Şampiyonada ikinci madalyasını elde eden Polat Kemboi Arıkan, 5000 metrede ise bronz madalyayı boynuna takmıştı.

Nevin Yanıt unvanını korudu

Günün en son altın madalyasını ise 100 metre engellide Nevin yanıt kazandı. Avrupa şampiyonu unvanını koruyan Yanıt yarışı 12,81'lik derecesiyle kazandı.

Belarus Alina Talay'nın 12,91'lik zamanıyla gümüş madalya kazandığı yarışta, bronz madalyanın sahibi, 12,97'lik derecesiyle Belarus Ekaterina Poplavskaya oldu.

İlk Avrupa şampiyonluğunu 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda elde eden Yanıt, yarıştan sonra Türk Bayrağı ile piste sevinç turu attı.

Yanıt gazetecilere yaptığı açıklamada, takoza oturduğunda üzerinde tüm Türkiye'nin gücünü hissettiğini, altın madalya alacağını hissettiğini söyledi.

Yarınki program

— 16.00 - Tuğçe Şahutoğlu (Bayanlar çekiç atma)

— 16:10 - Aslı Çakır Alptekin, Gamze Bulut (Bayanlar 1500 metre finalleri)

— 18:50 - İlham Tanui Özbilen (1500 metre finali)