Helsinki Komisyonu'ndan "OHAL'i bitirin" çağrısı: Türkiye'nin güvenini sarstı

ABD'de bağımsız bir hükümet kuruluşu olan Helsinki Komisyonu, OHAL'in 19 Ekim Perşembe günü beşinci kez 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin olarak, "OHAL'i bitirin" çağısı yaptı. Komisyon tarafından kaleme alınan mektupta, “OHAL, sayısız insanın hayatını altüst etti ve Türkiye’nin hukuka olan bağlılığı konusunda ulusal ve uluslar arası güveni zedeledi” ifadesi kullanıldı.

Helsinki Komisyonu’nun önde gelen 4 üyesi Roger Wicker, Chris Smith, Ben Cardin ve Alcee Hastings, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazdı. Mektupta Türkiye’de 2016 yılı Temmuz ayından bu yana uygulanan OHAL’in acil olarak kaldırılması ve ülkenin yeniden bağlı olduğu uluslar arası anlaşmalara uygun şekilde yargı bağımsızlığı ve standartlarına dönmesi çağrısı yapılıyor.

"Yargıya yönelik farklı bir tehdit oluşturuyor "

Yeni Asya'da yer alan ahbere göre mektuba ayrıca Marco Rubio, Thom Tillis, Roger Aderholt, Randy Hultgren, Gwen Moore ve Sheila Jackson Lee gibi Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti’den isimler de imza koydu. Mektupta şöyle dendi:

“Hükümetinizin, Türkiye’de insan hakları ve demokrasi kurallarını hiçe sayan uygulamalarından kaygı duyuyoruz. Uzatılan OHAL, çeyrek yüzyıldır NATO müttefikimiz olan Türkiye’deki demokratik kurumlara ve bizim uzun yıllara dayanan stratejik ortaklığımıza zarar veriyor. Geçen yıl Türk halkı demokratik kurumlarına yönelik şiddet ihtiva eden, yasadışı saldırıları def etti, ama bugün de 15 aydır uzatılan OHAL benzer şekilde aynı kurumlara özellikle de yargıya yönelik farklı bir tehdit oluşturuyor. Standartlara uymayan kanıtlarla yürütülen temizlik ve OHAL, sayısız insanın hayatını altüst etti ve Türkiye’nin hukuka olan bağlılığı konusunda ulusal ve uluslar arası güveni zedeledi"”

"Hukukun üstünlüğü temelinde ilişkiler inşa edilmeli"

Mektupta yer alan diğer ifadeler şu şekilde:

“Avrupa Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi olarak hukuku demokratik idare biçiminin temel taşı olarak kabul ediyorsunuz. Adil yargıya saygının yeniden tesis edilmesi, ikili ilişkilerimizdeki mevcut kırılmaları ortadan kaldıracak ve ortak değerlerimiz olan güvenlik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde yeniden ilişkilerimizi inşa etmeye yardımcı olacaktır.”

"Rahip Brunson’un serbest bırakılması istendi"

Mektupta ayrıca rahip Brunson ve NASA çalışanı Amerikan vatandaşı Serkan Gölge davalarına da atıfta bulunuluyor. Komisyon tarafından, “Şubat ayında çoğumuzun da katılımı ve 70’den fazla Temsilciler Meclisi üyesiyle birlikte temelsiz iddialarla bir yıldır tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson’ın sür’atle serbest bırakılması çağrısında bulunduk. Hükümetinizin çağrılarımıza kulak asma konusundaki isteksizliği ve rahip Brunson’un hükümetinizin devrilmesiyle ilgili faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin dört yeni suçlamada daha bulunulmasını dehşetle izliyoruz. Bu iddiaların hepsi asılsızdır. Sizi tüm suçlamaları düşürerek rahip Brunson’ı serbest bırakmanız konusunda uyarıyoruz” dendi.

"OHAL, derhal sona erdirilmeli"

Mektubun, Amerikan vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge’yle ilgili olan bölümünde de, “Başarısız darbe girişiminden bu yana Türk yetkililer aralarında çok sayıda Amerikalı çifte vatandaş ve iki elçilik çalışanımızın da bulunduğu çok sayıda kişiyi terör suçlamasıyla tutukladı. Amerikan vatandaşı, NASA çalışanı Serkan Gölge’nin de dahil çok sayıda Amerikalı kendileriyle ilgili ayrıntılı bir delil ortaya konulmamasına rağmen bir yıldan fazla zamandır tutuklu durumdalar” denildi.

Mektupta değinilen diğer isimler de Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç oldu. Komisyon bu kişilerle ilgili olarak da tutuklanma süreçleri ve haklarındaki suçlamalara dikkat çekerken bu tutuklamaların insan hakları savunucularının eylemlerinin baskı altına alınması olduğuna dikkat çekti. Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre, mektubun sonunda da Helsinki Komisyonu, bir kez daha OHAL’in derhal sona erdirilmesi, sözü edilen bütün dâvâlarda şeffaf ve süratle adil yargılama yapılması çağrısında bulundu. Helsinki Komisyonu, Türk Hükümeti’ne, Türkiye’nin bağımsız yargı konusunda altında imzası olan uluslar arası anlaşmalara uyması gerektiğini de hatırlattı.

OHAL'in kaç oy ile kabul edildiği açıklanmadı

TBMM Genel Kurulunda, OHAL’in 3 ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi. Genel Kurulda, hükümet ve gruplar adına yapılan konuşmaların ardından, OHAL’in, 19 Ekim Perşembe saat 01.00’den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi milletvekillerinin oyuna sunuldu. Tezkere, yapılan oylama sonucu kabul edildi. Fakat kaç oyla kabul edildiğine yönelik bilgi yine kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yeni müsteşar ilk kez HSK’ya katıldı

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’in, Yargıtay üyeliğine atandığı açıklandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başkanlığında toplanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Yargıtay üyeliğine atandı. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Selahaddin Menteş de doğal üye sıfatıyla ilk kez toplantıda yer aldı. Gül, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’in kendi isteğiyle görevden ayrıldığını, yerine OHAL Komisyonu Başkanı Selahattin Menteş’in geleceğini söylemişti.