Helsinki Havalimanı'nda köpekler iş başında: 10 saniye içinde Koronavirüs'ü tespit edebiliyorlar

Finlandiya, köpeklerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespiti için görevlendirildiği ilk ülke oldu. Helsinki Havalimanı'nda 4 köpek, Covid-19 hastalarını koklayarak tespit etme görevinde deneme sürecine başladı. Gelen yolcularda Koronavirüs tespit eden köpekler havlama, yere yatma gibi yöntemlerle bunu belli edecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, devlet destekli pilot proje için 4 köpek Helsinki Havalimanı'nda koklayarak Covid-19 tespit etme görevine başladı. Deneme sürecini yürüten Helsinki Üniversitesi'nden Anna Hielm-Björkman bir köpeği Koronavirüs varlığını 10 saniyede tespit edebildiğini ve tüm sürecin bir dakikadan az sürdüğünü söyledi. Björkman, "Bu çok umut vadediyor. Eğer işe yararsa hastane, bakım evi, spor etkinlikleri gibi yerlerde de kullanılabilecek bir yöntem" dedi.

Deneme aşamasındaki süreçte Helsinki Havalimanı'na inen yolculardan boyunlarını bir bezle silmeleri isteniyor. Bu bez bir kavanoza alınarak köpeklere koklatılıyor. Köpek, Koronavirüs tespit ederse havlamak, yere yatmak gibi değişik şekillerde bunu belli ediyor. Yolcu daha sonra PCR testine yönlendiriliyor.

Üniversitenin laboratuvarda gerçekleştirdiği ön testlerde köpeklerin Koronavirüs testinin yüzde 100'e yakın doğruluk sağladığı görüldü.

Helsinki Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, köpeklerin Covid-19'u PCR testine oranla çok daha küçük moleküllerden anlayabildiği belirtildi. Labortuvar testlerinde 18 milyona yakın molekül gerekirken köpeklerin 10-100 arasında molekülle virüsü anlayabildiği tespit edildi.