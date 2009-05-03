Helmand’da bomba patladı: 4 sivil öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 590 kilometre güneybatısındaki Helmand vilayetinde bomba patlaması sonucu 2'si çocuk 4 sivil öldü.



Helmand valisinin sözcüsü Davud Ahmedi, Gereşk yöresinde hükümet binası yakınında park halindeki bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlamasıyla 2'si polis 7 kişinin de yaralandığını söyledi.



Öte yandan ABD ordusu, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunar vilayetinde Afgan ve koalisyon askerlerinin önceki gece düzenlediği operasyonlarda 19 direnişçinin öldürüldüğünü açıkladı.

