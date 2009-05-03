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Dünya

Helmand’da bomba patladı: 4 sivil öldü

03 Mayıs 2009 13:26

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 590 kilometre güneybatısındaki Helmand vilayetinde bomba patlaması sonucu 2'si çocuk 4 sivil öldü.

Helmand valisinin sözcüsü Davud Ahmedi, Gereşk yöresinde hükümet binası yakınında park halindeki bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlamasıyla 2'si polis 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan ABD ordusu, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunar vilayetinde Afgan ve koalisyon askerlerinin önceki gece düzenlediği operasyonlarda 19 direnişçinin öldürüldüğünü açıkladı.

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