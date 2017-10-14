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HELİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2)

- Arkadaşları olay anını anlattı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN  - İSTANBUL DHA Pendik'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'in cenazesi Tuzla'daki Aydınlı Cemevi'ne  getirildi

14 Ekim 2017 17:36

- Arkadaşları olay anını anlattı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN  - İSTANBUL DHA
Pendik\'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken\'in cenazesi Tuzla\'daki Aydınlı Cemevi\'ne  getirildi.  Helin\'in arkadaşları olayı anlattı. Olaya şahit olan bir arkadaşı, \"Arabadan indi. \'Selam gençler\' diye bağırdı. Helin\'e 3 kurşun sıktı. İki sefer de Cemil\'e sıktı. Havaya ateş açtı, Deniz\'e denk geldi\" diyerek olayı anlattı.
Bir arkadaşı ise, \"Okula ve dershanesine çiçek yolluyormuş. Helin peşini bırakmasını istiyormuş\" dedi.
Helin\'in cenazesi, törenin ardından 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken\'in mezarının yanına defnedilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze için gelen arkadaşları
-Arkadaşları ile röp.
-Detaylar
 

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