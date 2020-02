Helin Palandöken'in öldürülmesi davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi(GENİŞ)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK\'te lise öğrencisi Helin Palandöken\'in öldürdüğü iki arkadaşını yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mustafa Yetgin ile Yetgin\'i olay araçla olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan\'ın yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, tutuklu sanık Yetgin\'in Helin Palandöken\'i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, iki kişiyi yaralama, iki kişiyi de silahla tehdit suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugün görülen ikinci duruşmada tutuklu sanık Mustafa Yetgin, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan mağdur müştekiler Deniz Morsümbül, Cemil Yıldız ile müşteki Nihat Palandöken ve avukatları hazır bulundu.

Helin Palandöken\'in babası Nihat Palandöken\'in Avukatı Şilan Palandöken, sanık Mustafa Yetgin\'in tasarlayarak çocuğu öldürmek suçundan en ağır ceza ile cezalandırılmasını, olaya iştirak eden Halis Can Dağarslan\'ın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Katılanlar vekili Ferhat Teymur da tutuksuz sanık Dağarslan\'ın tutuklanmasını talep etti.

Söz alan Mustafa Yetgin, olayın planlı gerçekleşmediğini söyledi.Mahkeme, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan\'ın tutuklama talebinin reddine karar verdi.

SAVCI HER İKİ SANIĞIN DA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Söz alan duruşma Savcısı Hasan Çakıcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasında, tutuklu sanık Mustafa Yetgin\'in, \"Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını isteyen Savcı Çakıcı, aynı sanığın müşteki mağdur Cemil Yıldız\'a karşı eylemi için, \"Çocuğa karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\", Deniz Morsümbül\'e yönelik suçundan, \"Silahla kasten yaralama\", okuldaki eylemlerinden dolayı da \"Silahla tehdit\" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Savcı Çakıcı, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan\'ın \"Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme\", \"Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme\" ve \"Silahla kasten yaralamaya yardım etme\" suçlarından 23 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Mustafa Yetgin, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Tutuksuz sanık Hasan Can Dağarslan da, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek olay yerine götürdüğü Mustafa Yetgin\'in böyle bir şey yapacağından haberi olmadığını savunarak beraatini istedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

DURUŞMADAN ÖNCE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşmadan önce kadın örgütleri tarafından adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Helin Palandöken\'in babası Nihat Palandöken okudu.

Kızının 13 Ekim 2017 tarihinde okul çıkışı bir erkeğin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü söyleyen Nihat Palandöken, \"Bu ülkede kadınları öldürenlere ödül gibi cezalar veriliyor. Kadın cinayetlerinin durdurulması ve önlenmesi için caydırıcı cezaların uygulanması lazım. Medya ve yargı eliyle kadın cinayetlerine gerekçeler üretiliyor. Katledilen kız çocuklarımızın ölümleri meşrulaştırılıyor\" dedi.

\'1 MİLYON İMZA TOPLAYIP MECLİSİN ÖNÜNE GİDECEĞİZ\'

Kızının katilinin hak ettiği cezaya çarptırılmasını isteyen Nihat Palandöken, \"1 milyon imza toplayıp meclisin önüne gideceğiz. Meclise vereceğiz, bireysel silahlanmaya karşı yasayı geçirmeye çalışacağız\" dedi.

Palandöken, evine ateş düştüğünü, katilin hak ettiği cezaya çarptırılmasını istediğini belirterek, kızının katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ve hiçbir aftan yararlanmamasını istedi.

Duruşma için adliyeye gelen HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu uzun yıllardır erkek şiddetinin devam ettiğini belirterek, \"Tesadüf değil, erkek şiddeti diyoruz, çünkü gerçekten bunun bir adı var. En yakınımızdaki erkekler tarafından gerçekleştiriliyor bu şiddet. Kadınlar en çok evlerde hayatlarını kaybediyorlar. Ama kadın dayanışması da çok güçlü. Bugün burada gördüğümüz gibi bütün davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. En önemli noktalardan bir tanesi bireysel silahlanma. Silahın kimseye bir faydası olmamış. Evimizde durmasının da kimseye bir faydası yoktur\" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mustafa Yetgin için, \"Tasarlayarak kasten öldürme\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Kasten silahla yaralama\", \"İş yerinde silahlı yağma\", \"Tehdit\" ve \"Korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya aya kadar hapis cezası isteniyor. Halis Can Dağarslan için de, \"Tasarlayarak öldürmeye yardım\" ve \"Öldürmeye teşebbüs etmeye yardım\" suçlarından 21.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

