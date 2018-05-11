Helin Palandöken'in öldürülmesi davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi (1)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) LİSE öğrencisi Helin Palandöken’i öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Mustafa Yetgin\'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalandırılması istendi.

Pendik\'te lise öğrencisi Helin Palandöken\'in öldürüp iki arkadaşını da yaralamaktan yargılanan an Mustafa Yetgin ile Yetgin\'i araçla olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan\'ın davasına devam edildi. Savcı, Mustafa Yetkin için delillerin toplandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sundu ve Yetkin\'in ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.